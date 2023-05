Concurso da Polícia Federal: Requisitos para Cargos de Nível Médio e Superior

O concurso PF Administrativo ( Polícia Federal) está entre um dos mais esperados. A previsão é de que sejam liberadas 734 vagas.

No quantitativo, aguarda-se que as oportunidades sejam para nível médio e superior. Confira as chances segundo a escolaridade:

Nível médio: 559 vagas;

Nível superior: 175 vagas.

A corporação deseja realizar uma reorganização interna, caso a solicitação seja aprovada. Os cargos deverão ser divididos do seguinte modo:

Nível médio Agente Administrativo: 559 vagas;

Nível superior Contador: 5 vagas; Técnico em Assuntos Educacionais: 10 vagas; Assistente Social: 25 vagas; Enfermeiro: 25 vagas; Psicólogo: 40 vagas; e Médico: 70 vagas.



Sobre os requisitos

Os requisitos variam a depender do cargo. Para Agente Administrativo, por exemplo, é preciso que o interessado apresente o certificado de conclusão do ensino médio.

Já para os cargos de nível superior, os requisitos são os seguintes:

Contador: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Ciências Contábeis;

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Ciências Contábeis; Técnico em Assuntos Educacionais: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Pedagogia;

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Pedagogia; Assistente Social: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Serviço Social;

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Serviço Social; Enfermeiro: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Enfermagem;

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Enfermagem; Psicólogo: Diploma, devidamente registrado, de graduação de nível superior em Psicologia;

Diploma, devidamente registrado, de graduação de nível superior em Psicologia; Médico: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Medicina.

Além dos pontos citados acima, é possível que o edital solicite do candidato a entrega de documentos que comprovem inscrição em conselhos ou respectivos registros.

Novo salário

Os novos salários serão reajustados devido o aumento de 9% aprovado pelo atual Governo Federal. As remunerações serão as seguintes:

Nível médio: R$ 5.173,31

Nível superior: R$ 6.296,35.

Médico 20h: R$ 5.320,80; e

Médico 40h: R$ 8.547,72.

Além disso, o auxílio alimentação pago aos servidores será de R$ 658. Caso a reestruturação da carreira seja aprovada, os novos valores serão:

Nível médio Inicial de: R$ 7.016,67 (vencimento básico de R$ 3.508,33 e GDATPF de R$ 3.508,34)

Nível superior Inicial de: R$ 10.249,70 (vencimento básico de R$ 5.124,85 e GDATPF de R$ 5.124,85)

Médico 20h Inicial de: R$ 5.124,89 (vencimento básico de R$ 2.562,46 e GDM-PECPF de R$ 2.562,46)

Médico 40h Inicial de R$ 10.249,70 (vencimento básico de R$ 5.124,85 e GDM-PECPF de R$ 5.124,85).





Você também pode gostar:

Quando foi o último concurso PF Administrativo?

O último concurso PF Administrativo aconteceu em 2013 e foram ofertadas 534 vagas. Segundo levantamentos, 300 mil pessoas se inscreveram neste certame. Os candidatos foram avaliados mediante prova objetiva e discursiva.

Expectativa do concurso PF

O concurso PF ( Polícia Federal) também segue esperado. Por mais que ainda não se saiba se o novo edital vá sair em breve, uma boa notícia é que os servidores contarão com reajuste salarial.

O percentual concedido foi de 9% e é somado ao vencimento básico de cada carreira, obtendo assim o valor do aumento.

O auxílio-alimentação também passou por reajuste, agora, o novo valor é de R$ 658. Confira na tabela:

Carreiras Valor remuneração atual Valor depois do reajuste Agente de polícia, escrivão, papiloscopista: R$12.980,5 R$14.307,52 Delegado de polícia, perito criminal R$24.150,74 R$26.483,08

Os reajustes começaram a valer agora no mês de maio.

Vai ter concurso PF ainda este ano?

Para que o edital saia, é preciso de uma autorização prévia. No governo atual, é dada por meio do Ministério de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, sob comando da ministra Esther Dweck.

Até o momento, apenas o edital MCTI foi autorizado. É bom pontuar que o edital está válido até setembro. Estima-se também que após este momento, os excedentes poderão ser convocados.

É bom lembrar que o ministro da Segurança Pública, Flávio Dino, e o próprio presidente Lula já mencionaram serem a favor do reforço do quadro da Polícia Federal e contratações de novos servidores por meio de concurso.