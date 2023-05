Concurso de Saúde: Inscreva-se e Ganhe Prêmios Acima de R$ 10 mil; Confira a Lista de Editais

Os concursos saúde têm sido uma das maiores oportunidades para quem deseja entrar no mercado de trabalho e conseguir vaga como servidor público.

Atualmente, há muitas oportunidades em todo o país com salários atrativos que podem chegar a R$ 10 mil. Por conta disso, separamos os proncipais editais. Não deixe de ver.

Concursos Saúde abertos

Veja a seguir os editais, assim como vagas e remunerações ofertadas aos cargos:

Praia Grande Saúde (SP)

O concurso está aberto e tem o IBAM como banca organizadora. Os interessados têm até o dia 16 de junho para se inscrever ao custo de R$ 92.

Ao todo são 13 vagas mais cadastro reserva para o cargo de médico. As provas deverão acontecer no dia 23 de julho e os salários estão entre R$ 17.200,00 a R$ 19.891,51

São Lourenço Saúde (MG)

A banca IBAM é a organizadora. As inscrições estarão abertas entre os dias 19/07 a 30/08 e as provas estão previstas para 08/10.

Já a taxa de inscrição está entre R$ 60,00 a R$ 100,00. Ao todo são 13 vagas para vários cargos. Os salários ofertados estão entre R$ 1.791,53 a R$ 15.654,24

Dois Vizinhos Saúde (PR)

A Fundação Unicentro é a banca. Por sua vez, as inscrições poderão ser realizadas entre 19/05 a 02/06.

A prova está marcada para 02/07 e a taxa de inscrição está entre R$ 100,00 a R$ 150,00. O certame oferta 64 vagas mais cadastro reserva. Já os salários são entre R$ 1.574,11 a R$ 20.798,28. Confira mais sobre os concursos saúde.



Você também pode gostar:

Santos Saúde (SP)

O Instituto Mais é a banca organizadora. As inscrições estarão abertas entre os dias 17/05 a 15/06.

Já as provas, estão previstas para 20 de agosto. Vale lembrar que as inscrições são R$ 69 e ao todo são 32 vagas para médicos. Por sua vez, os salários estão entre R$ 6.057,61 a R$ 14.717,31.

Itu Saúde (SP)

A banca SHDias é a responsável. Por sua vez, as inscrições já encontram-se abertas e poderão ser feitas até o dia 12 de junho.

As provas estão marcadas para 23/07 e 06/08 e a taxa de inscrição é de R$ 35,00 a R$ 75,00. O certame oferta 69 vagas para diversos cargos. Os salários estão entre R$ 2.365,58 a R$ 16.510,63

Concurso Taubaté Saúde (SP)

A Fundação Vunesp é a banca organizadora. As inscrições poderão ser realizadas até o dia 02 de junho. As provas estão marcadas para 30 de julho.

Já a taxa de inscrição está entre R$ 40,00 a R$ 97,50. Ao todo são 17 vagas para cargos diversos. Os salários são de R$ 1.650,29 a R$ 12.547,29

Demais concursos saúde

Confira os demais editais da saúde ofertados:

Concurso FHEMIG (MG)

A banca FGV será a responsável pelas inscrições e etapas. As inscrições poderão ser feitas entre os dias 20/06 a 25/07.

A prova está marcada para 17/09 e a taxa de inscrição é de R$ 75,00 a R$ 135,00. Ao todo são 1.822 + CR vagas para diversos cargos. Os salários estão entre R$ 1.455,58 a R$ 11.982,14

Concurso Araguari Saúde (MG)

A IBGP é a banca responsável. As inscrições poderão ser feitas até o dia 24 de maio. As provas poderão ser realizadas no dia 18 de junho.

As inscrições estão entre R$ 70,00 a R$ 120,00. Ao todo são 96 vagas para vários cargos. Os salários estão entre R$ 3.520,00 a R$ 18.241,90.

Outros concursos para saúde

O concurso SES DF ainda oferta vagas para saúde no cargo de técnico de enfermagem. As inscrições variam de 06 de julho até 08 de agosto, pelo portal Funatec. Por sua vez, a isenção poderá se solicitada entre os dias 06 e 13 de junho.

Ao todo são 200 vagas para provimento imediato mais mil para formação de cadastro reserva. Para se inscrever é preciso ter:

Certificado de conclusão de ensino médio expedido por instituição educacional reconhecida pelo órgão próprio do sistema de ensino, curso técnico em enfermagem ou habilitação legal equivalente e registro no conselho de classe.

Como serão as provas?

As provas do concurso SES DF estão marcadas para o dia 03 de setembro e vão contar com as seguintes disciplinas:

Língua Portuguesa – 10

Legislação Aplicada aos Servidores do Distrito Federal – 10

Sistema Único de Saúde (SUS) – 8

Raciocínio Lógico e Matemático – 5

Plano Distrital de Política para Mulheres – 2

Noções Básicas de Informática – 5

Conhecimentos Específicos do Cargo – 30