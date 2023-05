Concurso do IBGE Abertas Mais de 300 Vagas com Auxílio Transporte Garantido – 10 de Maio de 2021

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) está com inscrições abertas para processo seletivo que visa contratação de estagiários de nível superior que estejam cursando o 3º período em diante nas mais diversas áreas.

O valor da bolsa-auxílio pode chegar a R$ 1.125,69, além do auxílio-transporte pago diariamente.

A banca responsável pela organização do Processo seletivo é o Portal CIEE.

Vagas e salários IBGE

Ao todo, o IBGE oferece 316 vagas para contratação de estagiários.

Confira a disponibilidade de vagas por cargo a seguir:

Cargos e vagas

Administração;

Arquivologia;

Arquitetura;

Audiovisual e Cinema;

Biblioteconomia;

Ciências Contábeis;

Ciências Biológicas;

Direito;

Economia;

Engenharia de Produção;

Engenharia Cartográfica;

Engenharia Civil;

Engenharia Elétrica;

Estatística;

Geografia;

Geologia;

História;

Jornalismo;

Letras;

Psicologia;

Publicidade e Propaganda;

Tecnologia da Informação;

Secretariado;

As bolsas/auxílios vão de R$ 787,98 a R$ 1.125,69, mais auxílio – transporte de R$ 10 por dia estagiado para uma jornada de 20 a 30 horas semanais.

Quem pode participar?

Poderá participar do processo seletivo o estudante que:

Estiver regularmente matriculado em Instituições de Ensino públicas ou privadas, cursando a partir do 3º período, com frequência efetiva nos cursos de Ensino Superior reconhecidos pelo MEC, atestados pela Instituição de Ensino;

Não tenha feito estágio por período igual ou superior a dois anos no IBGE, exceto pessoa com deficiência, conforme art. 11 da Lei nº 11.788/2008;

Se for estrangeiro, apresentar visto temporário de estudante, dentro do prazo de validade, ou visto de permanência no Brasil;

Para as vagas destinadas ao estado do Rio de Janeiro, residir na região do Grande Rio (Rio de Janeiro/RJ), e para as vagas destinadas às demais localidades, residir na mesma

escolhida no ato da inscrição ou até cidades satélites.

Quais documentos apresentar para ocupar o cargo?

O candidato deverá apresentar, no ato de nomeação, os documentos a seguir relacionados:



Você também pode gostar:

Cópia do RG;

Cópia do CPF;

Declaração de matrícula e frequência atualizada expedida pela Instituição de Ensino;

Comprovante de residência atualizado;

Comprovante de abertura de conta bancária, sendo o estudante o primeiro titular da conta corrente, não sendo aceito comprovante de conta-poupança;

Demais documentos solicitados que comprovem os dados da inscrição;

Os candidatos convocados que não apresentarem todos os documentos exigidos serão considerados inaptos para contratação;

Uma vez convocados, os candidatos aprovados que não formalizarem a assinatura do Termo de Compromisso de Estágio no prazo estipulado no ato da convocação serão considerados desistentes, seguindo-se a convocação do próximo classificado;

Os estagiários que venham a assinar o TCE com o IBGE estarão sujeitos às normas da Instituição, ao Código de Ética, ao Guia de Conduta, e às demais orientações vigentes ou que venham a ser criadas durante a vigência do vínculo de estágio.

Inscrições Processo seletivo IBGE

Os interessados em participar do Processo seletivo do IBGE têm até o dia 23 de maio de 2023 para realizar a inscrição no certame.

O preenchimento da ficha de inscrição deve ser feito diretamente pelo site do CIEE.

Não será cobrada nenhuma taxa de inscrição.

Atribuições de cargo IBGE

Confira a seguir as principais funções dos estagiários IBGE:

Auxiliar na coleta, processamento e análise de dados estatísticos;

Participar de atividades de pesquisa e levantamento de informações;

Ajudar na elaboração de relatórios e apresentações de resultados;

Contribuir para o desenvolvimento de projetos e programas do instituto;

Prestar apoio administrativo e técnico em diversas áreas;

Colaborar com outras equipes e profissionais em atividades multidisciplinares.

Etapa Processo seletivo IBGE

O Processo seletivo para o IBGE contará com a seguinte etapa:

Prova online de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos.

A prova online ficará disponível no sistema do CIEE entre os dias 8 a 23 de maio de 2023 e deve ser acessada diretamente pelo candidato.

O processo seletivo terá validade de um ano, podendo ser prorrogado mais uma vez por igual período de tempo.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e conferir maiores informações sobre o processo seletivo IBGE.