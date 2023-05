Concurso do Superior Tribunal de Justiça: Qual é o Salário do Candidato Aprovado?

O concurso STJ ( Supremo Tribunal da Justiça) é uma oportunidade para quem deseja ser servidor público. Vale lembrar que o edital pode sair em breve, levando em conta que avançou mais uma fase.

Antes de mais nada, é bom pontuar que o certame já conta com comissão. Diante disso, o grupo será responsável pelo andamento da seleção, além de cuidar da escolha da banca organizadora.

Vacância e remuneração concurso STJ

Segundo levantamentos, o órgão possui 157 cargos vagos. Do total, 28 cargos vagos são de Analista, num total de 90 e, 129 cargos vagos de técnico, num total de 169.

A Lei nº 11.416 anuncia o reajuste de remuneração que vai acontecer do seguinte modo:

I- 6% , a partir de 1º de fevereiro de 2023;

II – 6% , a partir de 1º de fevereiro de 2024;

III – 6,13% , a partir de 1º de fevereiro de 2025.

Estrutura remuneratória

Com a mudança e alteração, a estrutura remuneratória dos cargos se dará do seguinte modo:

Analista Judiciário (Vencimento básico + GAJ) 2023 Inicial: R$ 13.202,62 Final: R$ 19.823,62 2024 Inicial: R$ 13.994,78 Final: R$ 21.013,03 2025 Inicial: R$ 14.852,66 Final: R$ 22.301,14

(Vencimento básico + GAJ) Técnico Judiciário (Vencimento básico + GAJ) 2023 Inicial: R$ 8.046,84 Final: R$ 12.082,30 2024 Inicial: R$ 8.529,67 Final: R$ 12.807,24 2025 Inicial: R$ 9.052,54 Final: R$ 13.592,33

(Vencimento básico + GAJ)

Antes de mais nada, sobre os demais benefícios, os servidores e futuros aprovados terão direito a auxílio pré-escolar no valor de R$ 951,84, e auxílio alimentação no valor de R$ 1.203,76.

É importante deixar claro que os salários dos servidores serão divididos da seguinte forma: vencimento básico + GAJ (Gratificação de Atividade Judiciária), além de outras gratificações, como o GAE (Gratificação de Atividade Externa) e GAS (Gratificação de Atividade de Segurança), quando aplicável.

Como foi o último concurso STJ?



O último edital disponibilizou 5 vagas e aconteceu em 2018. A avaliação do candidato aconteceu por meio de provas objetiva e discursiva sob organização do Cebraspe.

Sobre as inscrições, foram registrados 66.608 inscritos, sendo a maioria para a carreira de Técnico Judiciário – área administrativa, com 26.401 participantes, seguido da função de Analista Judiciário – área Judiciária, com 15.911.

As vagas do concurso STJ foram divididas em:

Analista Judiciário Administrativa Judiciária Biblioteconomia Fisioterapia Odontopediatria Periodontia Psicologia Oficial de Justiça Avaliador



Técnico Judiciário Administrativa Desenvolvimento de Sistemas Enfermagem Suporte Técnico Telecomunicações e Eletricidade



O certame contou com prova objetiva e discursiva.

Qual a função do técnico judiciário?

Os requisitos e atribuições dependem da carreira dos aprovados no concurso STJ. Diante disso, separamos mais detalhes abaixo:

Área de Atividade: Administrativa

Requisitos : curso de nível superior reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC).

: curso de nível superior reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC). Atividades: executar tarefas de apoio à atividade judiciária e de suporte técnico e administrativo às unidades organizacionais, relacionadas às funções de gestão de pessoas, material e patrimônio, licitações e contratos, orçamento e finanças, auditoria, segurança e transporte, entre outras.

Apoio Especializado – Especialidade: Desenvolvimento de Sistemas

Requisitos : curso de nível superior ou de curso técnico equivalente, reconhecida pelo MEC, e habilitação em cursos de Desenvolvimento de Software que isoladamente ou somados apresentem carga horária mínima de 120 horas-aula.

: curso de nível superior ou de curso técnico equivalente, reconhecida pelo MEC, e habilitação em cursos de Desenvolvimento de Software que isoladamente ou somados apresentem carga horária mínima de 120 horas-aula. Atividade: realizar atividades de nível intermediário, de natureza técnica, relacionadas à execução de tarefa que envolvam suporte técnico e administrativo em desenvolvimento, implantação, manutenção de sistemas informatizados, tecnologias de rede, banco de dados, sistemas operacionais, segurança da informação, tecnologias de colaboração, internet, telecomunicações e microinformática.

– Especialidade: Enfermagem

Requisitos : curso de nível superior e de curso técnico em enfermagem expedidos por instituições de ensino reconhecidas pelo MEC.

: curso de nível superior e de curso técnico em enfermagem expedidos por instituições de ensino reconhecidas pelo MEC. Atividades: executar tarefas relacionadas às atividades de apoio ao tratamento de enfermagem, recepção de pacientes, entre outras.

Mais atribuições

Área de Atividade: Apoio Especializado – Especialidade: Suporte Técnico

Requisitos : curso de nível superior ou curso técnico, reconhecido pelo MEC, e habilitação específica em Tecnologia da Informação nas áreas de: tecnologias de rede, banco de dados, sistemas operacionais, segurança da informação, tecnologias de colaboração e telecomunicações que isoladamente ou somados tenham carga horária de no mínimo 120 horas-aula.

: curso de nível superior ou curso técnico, reconhecido pelo MEC, e habilitação específica em Tecnologia da Informação nas áreas de: tecnologias de rede, banco de dados, sistemas operacionais, segurança da informação, tecnologias de colaboração e telecomunicações que isoladamente ou somados tenham carga horária de no mínimo 120 horas-aula. Atividades: realizar atividades de nível intermediário, de natureza técnica, relacionadas à execução de tarefas que envolvam suporte técnico e administrativo em desenvolvimento, implantação, manutenção de tecnologias de rede, banco de dados, sistemas operacionais, segurança da informação, tecnologias de colaboração, internet, telecomunicações e microinformática.

Área de Atividade: Apoio Especializado – Especialidade: Telecomunicações e Eletricidade

Requisitos : curso de nível superior de técnico em Telecomunicações, em Eletroeletrônica ou em Eletrotécnica, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC.

: curso de nível superior de técnico em Telecomunicações, em Eletroeletrônica ou em Eletrotécnica, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC. Atividades: realizar atividades, de natureza técnica, relacionadas à gestão de sistemas de telecomunicação e de eletricidade, bem como executar tarefas relacionadas à operação, controle de equipamentos e distribuição do conteúdo de áudio e vídeo.