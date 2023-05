Concurso Funai: Mais de 150 Vagas para Nível Médio – Conheça o Cargo e os Requisitos

O concurso Funai já está autorizado e contará com 502 vagas. Desse total, 152 vagas são destinadas para o cargo de nível médio, Agente em Indigenismo.

Esse será o único cargo de nível médio ofertado pelo edital, o que sugere uma alta procura por parte dos concurseiros.

E quem está interessado em concorrer a uma das vagas já deve ficar atento aos requisitos e exigências para o cargo.

A vaga para o cargo “Agente em Indigenismo” exigirá dos candidatos a formação em nível médio completo.

A remuneração para o cargo é de R$ 5.349,07, além de benefícios como auxílio-alimentação, entre outros previstos em lei.

O cargo “Agente em Indigenismo” aguarda aprovação de uma Medida Provisória (MP) para que possa ser reestruturado e regulamentado. A MP já foi encaminhada para o Ministério dos Povos Indígenas e deve ser aprovada ainda neste primeiro semestre, visto que o edital tem prazo para ser liberado.

Com isso, os novos servidores e os que já atuam no ministério poderão contar com um plano de salário e de carreiras estabelecido, assim como melhores condições de trabalho.

O que faz um Agente em Indigenismo?

Os candidatos aprovados ao cargo de agentes em indigenismo serão responsáveis por realizar atividades voltadas ao planejamento, organização, execução, avaliação, apoio técnico e administrativo especializado nas atividades inerentes ao indigenismo.

Cabe ainda ao cargo, a função de executar atividades de coleta, seleção e tratamento de dados e informações especializadas, assim como orientar e controlar os processos voltados à proteção e à defesa dos povos indígenas.

O Agente em Indigenismo também é responsável pelo acompanhamento e fiscalização das ações desenvolvidas em terras indígenas.

Quando sai o edital do Concurso Funai?

Com a autorização, o Ministério dos Povos Indígenas tem seis meses para publicar o edital, ou seja, até dia 02 de novembro. Já o prazo para as provas é de dois meses após a divulgação do edital, em janeiro de 2024.

O próximo passo, antes da publicação do edital, é a escolha da banca que será responsável pelo concurso e a formação da comissão que organizará o edital.



Quais os outros cargos oferecidos pelo concurso Funai?

Além do cargo de nível médio, o novo concurso Funai oferecerá vagas para cargos de nível superior nas seguintes especialidades:

Administrador – 26 vagas;

Antropólogo – 19 vagas;

Arquiteto – 1 vaga;

Arquivista – 1 vaga;

Assistente Social – 21 vagas;

Bibliotecário – 6 vagas;

Contador – 12 vagas;

Economista – 24 vagas;

Engenheiro – 20 vagas;

Engenheiro Agrônomo – 31 vagas;

Engenheiro Florestal – 2 vagas;

Estatístico – 1 vaga;

Geografo – 4 vagas;

Indigenista Especializado – 152 vagas;

Psicólogo – 6 vagas;

Sociólogo – 12 vagas;

Técnico em Assuntos Educacionais – 2 vagas;

Técnico em Comunicação Social – 10 vagas.

O salário previsto para as vagas de nível superior é de R$ 6.420,87.

Ministério do Meio Ambiente também tem concurso autorizado

Além da Funai, também foi autorizado o concurso público do Ministério do Meio Ambiente. O aval foi publicado no Diário Oficial da União da terça-feira, 02 de maio.

A autorização já havia sido anunciada pela ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, em entrevista para diferentes órgãos de imprensa durante o mês de abril.

Ao todo, serão oferecidas 98 vagas para o cargo de analista ambiental. Os interessados devem ter nível superior completo em qualquer área.

O salário inicial previsto para o cargo é de R$ 9.735,70. No entanto, se o candidato possuir pós-graduação, mestrado ou doutorado a remuneração passa a seguir níveis, conforme abaixo:

Nível I (certificado de conclusão de curso de pós-graduação em sentido amplo): R$ 10.121,40

Nível II (titulação de mestrado): R$ 10.504,80

Nível III (titulação de doutorado): R$ 10.893,28

Além da remuneração mensal, o aprovado ainda tem direito ao auxílio-alimentação de R$ 658 mensais.

Com a autorização publicada, a expectativa agora é pela escolha da banca que será responsável pela organização do certame.

O edital tem prazo previsto para ser divulgado em, no máximo, seis meses, ou seja, até o dia 2 de novembro. Já as provas devem ser realizadas em janeiro de 2024, dois meses após a data de publicação do edital.

Mais concursos ambientais previstos para 2023

Além do Ministério do Meio Ambiente, o IBAMA e o ICMBio também estão na lista de concursos que já receberam o aval do Ministério da Gestão e Inovação do Serviço Público.

“Já conseguimos junto ao Ministério da Gestão o concurso para o Ibama, para o ICMBio e para o Ministério do Meio Ambiente”, disse a Ministra Marina Silva em entrevista à CBN.

Além dos novos certames, a ministra também anunciou que serão convocados os aprovados que aguardam em cadastro reserva e os excedentes dos últimos concursos realizados.

“Vamos emergencialmente convocar aqueles que fizeram concurso público e estavam na reserva, de forma emergencial. Isso é um grande reforço para essa área que foi completamente exaurida”, informou a ministra.

Durante a cerimônia que marcou os cem dias do novo governo federal, o presidente Lula enfatizou a necessidade da contratação de novos servidores na área ambiental, alegando os inúmeros desafios que a pasta tem pela frente.

“A Marina Silva está em uma fase de montar o que foi desmontado. Desde contratar gente até equipamento para que possamos voltar a ter um padrão de fiscalização que tínhamos há dez anos”, disse Lula.

Apesar do quantitativo de vagas não ter sido divulgado até o momento, a expectativa é que sejam ofertadas mais de três mil vagas, já que apenas o Ibama solicitou autorização para o preenchimento de 2.408 vagas em cargos de nível superior, divididos entre as especialidades de Analista Ambiental e Analista Administrativo.

O salário oferecido para os cargos de nível superior do Ibama atualmente é de R$ 10.014,71 mensais.

As autorizações dos novos concursos ambientais integram o pacote de concursos federais anunciados pela ministra Esther Dweck.