Concurso Público da Câmara de Rio Claro (RJ) Oferece Vagas para Nível Fundamental e Médio

A Câmara do município de Rio Claro, no estado do Rio de Janeiro, anunciou a realização de um concurso público destinado a contratação de profissionais de nível fundamental e médio/técnico.

Os salários vão de R$ 1.620,51 a R$ 1.787,75 mensais.

A banca responsável pela organização do concurso é o Instituto Nosso Rumo.

Vagas e salários Rio Claro – RJ

Ao todo, a Câmara de Rio Claro oferece quatro vagas para contratação imediata, além de vagas para formação de cadastro reserva.

Desse total, uma é para o cargo de nível fundamental e três são para cargos de nível médio ou técnico.

Confira a disponibilidade de vagas por cargo a seguir:

Nível fundamental

Nível médio/técnico

Assistente Legislativo – 1 vaga;

Assistente Legislativo Administrativo – 1 vaga;

Secretária – 1 vaga.

A vaga de nível fundamental oferece salário de R$ 1.787,75 para uma jornada de 40 horas semanais.

Já para os cargos de nível médio/técnico, os salários variam entre R$ 1.620,51 a R$ 1.787,75 para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Para concorrer a uma das vagas do concurso da Câmara de Rio Claro é necessário ter mais de 18 anos, ser brasileiro, estar em dia com a justiça eleitoral, o CPF regularizado e possuir a escolaridade mínima exigida para o cargo.



Inscrições Rio Claro – RJ

Os interessados em participar do concurso da Câmara de Rio Claro – RJ têm entre os dias 12 de junho de 2023 a 13 de julho de 2023 para realizar a inscrição no certame.

O preenchimento da ficha de inscrição deve ser feito diretamente pelo site do Instituto Nosso Rumo.

O valor da taxa de inscrição varia entre R$ 48,00 a R$ 59,00 dependendo do cargo pretendido pelo candidato.

Atribuições de cargo Rio Claro – RJ

Confira a seguir as principais funções de acordo com cada cargo:

Motorista

Dirigir o carro oficial da Câmara de Vereadores, obedecendo às normas estabelecidas pelo Código Nacional de Trânsito;

Cumprir outras atribuições inerentes ao cargo que lhe forem determinadas.

Assistente Legislativo

Elaborar a Ata das reuniões camarárias;

Elaborar e digitar proposições com supervisão do Diretor de Departamento Legislativo;

Secretariar as Comissões Legislativas;

Recepcionar os cidadãos que procuram os Vereadores;

Prestar informações sobre a tramitação das proposições;

Auxiliar os Vereadores nas reuniões camarárias; VII – elaborar, digitar e enviar ofícios sob a supervisão do Diretor de Departamento Legislativo;

Expedir correspondências na Agência de Correios e Telégrafos;

Entregar aos Vereadores a ordem do dia;

Outras atribuições conferidas equivalentes ao Assistente de Plenário.

Assistente Legislativo Administrativo

Executar os serviços de natureza administrativa e burocrática inerentes ao seu setor;

Executar sob determinação superior os trâmites necessários para licitações e compras, observando a Legislação correlata;

Dentro das atribuições da Secretaria, dar andamento nos processos administrativos, obedecidos o Regimento Interno, Lei Orgânica do Município e legislação sobre o tema;

Organizar o Arquivo administrativo;

Demais atribuições administrativas relacionadas ao Legislativo Municipal.

Secretária

Gerenciar todas as atividades das diretorias e zelar pelo patrimônio da Câmara Municipal;

Dar execução às atividades de Direção Parlamentar, de Direção Administrativa, Direção Financeira, Direção Legislativa, Direção de Comunicação, demandas relacionadas a expediente, recursos humanos, cerimonial, protocolo e arquivamento, zeladoria, serviços gerais e demais atividades inerentes aos trabalhos legislativos;

Atuar as matérias que dão entrada na Secretaria da Câmara Municipal, com supervisão do Diretor de Secretaria;

A Secretária responsabilizar-se-á por todos os serviços executivos da Câmara Municipal;

Demais atribuições inerentes ao cargo, ou solicitadas pelo Presidente.

Etapas concurso Rio Claro – RJ

O concurso público para a Câmara de Rio Claro – RJ contará com as seguintes etapas:

Prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos.

de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos. Prova prática apenas para alguns cargos de caráter eliminatório e classificatório.

A aplicação da prova objetiva está prevista para o dia 20 de agosto de 2023.

O prazo de validade do Concurso Público para Câmara de Rio Claro será de dois anos, contados a partir da data de homologação do resultado final, podendo ser prorrogado mais uma vez por igual período a critério da administração municipal.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e conferir maiores informações como o cronograma completo e o conteúdo programático das provas.