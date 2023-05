Concurso Público da Câmara de São Joaquim da Barra-SP para Níveis Médio e Superior

Em São Paulo, a Câmara Municipal de São Joaquim da Barra faz saber aos interessados abertura de um novo edital de concurso público cujo objetivo é o preenchimento de 02 vagas em cargos de nível médio e superior no legislativo municipal.

As oportunidades são para os cargos de Oficial Legislativo; Secretária; Serviços Gerais; Encarregado de Compras e Licitações; Encarregado de Recursos Humanos; Analista Legislativo (1 vaga); e Procurador Jurídico (1 vaga).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade da administração.

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.391,68 a R$ 5.476,25, por carga horária de 30 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas do concurso poderão se inscrever até às 16h do dia 12 de junho de 2023, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Instituto Consulplan.O valor da inscrição oscila entre R$ 89,00 a R$ 99,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante as seguintes etapas:

prova objetiva (caráter classificatório e eliminatório);

(caráter classificatório e eliminatório); prova discursiva e/ou prova e títulos, conforme critérios especificados no edital.

As avaliações serão aplicadas no dia 16 de julho de 2023.

O concurso é válido por 02 anos, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

ATRIBUIÇÕES

ANALISTA LEGISLATIVO

a) Determinar a formalização dos atos oficiais que devem ser assinados pelo Presidente da Câmara, promovendo a sua numeração e publicação assim como de aviso, comunicação e quaisquer outras matérias de interesse do Legislativo; b) Providenciar, em conjunto com a Procuradoria Jurídica, a elaboração de Portarias, Leis, Atos, Projetos de Decreto Legislativo e Resolução, Indicações e Requerimentos; c) Elaborar e providenciar a publicação de todos os Atos oficiais do Legislativo, bem como digitalização de leis e alimentação do site da Câmara mantendo-o atualizado; entre outras atividades.

ENCARREGADO DE COMPRAS E LICITAÇÕES



a) Preparar licitações, cotação de preços, empenhos, requisições e outros próprios do Setor; b) Efetuar cotação de preços de materiais e equipamentos no próprio município e em outros, analisando as propostas recebidas, verificando as vantagens recebidas pelos fornecedores quanto a preços, prazo de entrega, condições de pagamento, elaborando mapas comparativos; c) Realizar compras de materiais quando autorizadas, conferir o recebimento de materiais adquiridos; entre outras atividades.

PROCURADOR JURÍDICO

a) Efetuar a representação judicial e extrajudicial da Câmara Municipal, e o assessoramento à Presidência e à Mesa Diretora em assuntos de natureza jurídica; b) Exercer a representação judicial da Câmara Municipal, nas demandas em que o poder legislativo for interessado na condição de autor, réu, assistente, oponente ou interveniente; entre outras atividades.

EDITAL concurso nº 01/2023: clique aqui