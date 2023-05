Concurso Público da Prefeitura de Araçagi-PB para Níveis Médio e Superior

A Prefeitura Municipal de Araçagi/PB abre novo edital de concurso público cujo objetivo é o preenchimento de 02 vagas em cargos de nível médio e superior na administração municipal.

As oportunidades são para os cargos de Fiscal de Tributos Municipais (1 vaga); e Auditor Fiscal Municipal (1 vaga).

Os salários oferecidos varia entre R$1.320,00 a R$1.818,00, por carga horária de 30 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas do concurso poderão se inscrever até às 23h30 do dia 14 de maio de 2023, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Advise Consultoria. O valor da inscrição oscila entre R$80,00 a R$100,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante as seguintes etapas:

prova objetiva (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, conhecimentos gerais; noções de administração pública; e conhecimentos específicos

(caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, conhecimentos gerais; noções de administração pública; e conhecimentos específicos prova de títulos para o cargo de Auditor Fiscal Municipal.

As avaliações objetivas serão aplicadas no dia 18 de junho de 2023.

O concurso é válido por 02 anos, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

AUDITOR FISCAL MUNICIPAL

1. Dar cumprimento à legislação tributária pertinente;

2. Lavrar termos, intimações, notificações autos de infração e apreensão, na conformidade da legislação competente;

3. Construir o crédito tributário mediante o respectivo lançamento, inclusive o decorrente de tributo informado e não pago;

4. Exercer a fiscalização preventiva através de orientações aos contribuintes com vistas ao exato cumprimento de legislação tributária municipal;

5. Exercer a fiscalização repressiva, com imposição das multas cabíveis, nos termos da lei;

6. Responder verbalmente as consultas formuladas por contribuintes;

7. Executar a auditoria fiscal em relação a contribuintes e demais pessoas naturais ou jurídicas envolvidas na relação jurídico-tributária do município;

8. Proceder à verificação do interior dos estabelecimentos de contribuintes e demais pessoas vinculadas à situação que constitua fato gerador de tributos;

9. Proceder à apreensão, mediante lavratura de termo, de bens, objetos, livros, documentos e papéis, necessários ao exame fiscal;

10. Determinar a abertura de móveis, lacrá-los ou removê-los em caso de negativa, até que mediante colaboração policial ou por via judicial seja comprida a ordem;

11. Proceder ao arbitramento do montante das operações realizadas pelo sujeito passivo da obrigação tributária, nos casos e na forma previstas na legislação pertinente; entre outras atividades

FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS



Você também pode gostar:

Fiscalizar tributos; Realizar Levantamentos fiscais e contábeis de contribuintes pessoas físicas e jurídicas, Realizar estudos sobre a política de arrecadação, lançamento e cobrança de tributos municipais; Lavrar notificações, autos de infração e outros termos pertinentes.

EDITAL nº 001/2023: clique aqui