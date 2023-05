Concurso Público da Prefeitura de Mairipotaba-GO Oferece Salários de Até R$6 Mil

No estado do Goiás, a Prefeitura Municipal de Mairipotaba abre novo edital de concurso público cujo objetivo é o preenchimento de 32 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na administração municipal.

Confira abaixo as oportunidades:

Motorista de Veículo Leve (1 vaga); Motorista de Veículo Pesado (1 vaga); Nutricionista (1 vaga); Odontólogo (1 vaga); Odontólogo PSF (1 vaga); Operador de Máquinas Pesadas (1 vaga); Pedreiro (1 vaga); Professor Pedagogo (1 vaga); Psicólogo (1 vaga); Recepcionista (1 vaga); Analista Ambiental (1 vaga); Auxiliar Administrativo (1 vaga); Auxiliar de Enfermagem (2); Auxiliar de Serviços Gerais (1 vaga);

Fiscal Ambiental e Sanitarista (1 vaga); Fiscal de Posturas e Edificações (1 vaga); Fisioterapeuta (1 vaga); Fonoaudiólogo (1 vaga); Médico Plantonista (2 vagas); Médico PSF (1 vaga); Merendeira (1 vaga); Motorista de Ambulância (1 vaga); Biomédico (1 vaga); Braçais (1 vaga); Educador Físico (1 vaga); Eletricista (1 vaga); Enfermeiro (1 vaga); Enfermeiro PSF (1 vaga); Farmacêutico (1 vaga); e Gari (1 vaga).

Os salários oferecidos varia entre R$ 800,00 a R$ 6.000,00, por carga horária de 20 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas do concurso poderão se inscrever entre o período de 12 de junho até o dia 1º de julho de 2023, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da banca organizadora ITEC Concursos. O valor da inscrição oscila entre R$ 70,00 a R$ 150,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante as seguintes etapas: prova objetiva (caráter classificatório e eliminatório) e prova discursiva. As avaliações serão aplicadas no dia 16 de julho de 2023.

O concurso é válido por 02 anos, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

ANALISTA AMBIENTAL

Exercer as atividades de planejamento ambiental, organizacional e estratégico afetos á execução das políticas nacionais de meio ambiente formuladas no âmbito do Município, em especial as que se relacionem com as seguintes atividades: regulação, controle, fiscalização, licenciamento e auditoria ambiental; monitoramento ambiental, gestão, proteção e controle de qualidade ambiental; ordenamento dos recursos florestais e pesqueiros; conservação dos ecossistemas e das espécies neles inseridas, incluindo seu manejo e proteção; e estímulo de tecnologias, informação e educação ambientais; entre outras atividades.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO



Recepção de pessoas e documentos; Realização de trabalhos datilográficos e de digitação: Transporte de documentos; Manuseio de aparelhos de comunicação e de fotocopiação; Encargos relativos a secretariado e escritório; Encargos relativos a aquisição, armazenamento, distribuição e controle de material destinado aos diferentes órgãos do Município; Encargos compatíveis com os típicos de sua formação técnica; Encargos relativos à vigilância sanitária; Outras atividades compatíveis com seu grau de instrução; entre outras atividades.

AUXILIAR DE ENFERMAGEM

• Participar da prestação de assistência de enfermagem segura, humanizada e individualizada aos usuários dos serviços, assim como colaborar nas atividades de ensino e pesquisa desenvolvidas na Instituição, sob a supervisão do Enfermeiro; Preparar clientes para consultas e exames, orientando-os sobre as condições de realização dos mesmos; Colher e/ou auxiliar cliente na coleta de material para exames de laboratório, segundo orientação; entre outras atividades.

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade da administração.

EDITAL nº 01/2023: clique aqui