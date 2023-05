Concurso Público da Prefeitura de Maricá (RJ): 41 Vagas com Salários de até R$ 7 mil Disponíveis no Edital

Saiu o edital para o Instituto Municipal de Informação e Pesquisa Darcy Ribeiro (IDR), na cidade de Maricá, no estado do Rio de Janeiro. As inscrições tem inicio no dia 09 de maio, próxima terça-feira.

O certame visa o preenchimento de 41 vagas para contrato imediato, além de formação de cadastro reserva.

As oportunidades contemplam candidatos com nível médio/técnico e superior.

A banca responsável pelo concurso público é o Instituto Idcap.

Vagas e salários IDR Maricá – RJ

Confira a disponibilidade de vagas por cargo a seguir:

Nível médio/técnico

Técnico em Produção e Análise de Informações Geográficas e Estatísticas – 5 vagas;

Técnico em Gestão de Informações Geográficas e Estatísticas – 2 vagas;

Técnico em Planejamento, Administração e Contabilidade – 6 vagas.

Nível superior completo

Estatística – 2 vagas;

Geografia – 2 vagas;

Ciências Sociais – 3 vagas;

Economia – 2 vagas;

Urbanismo – 1 vaga;

Biblioteconomia – 2 vagas;

Tecnologia da Informação – 3 vagas;

Planejamento e Administração – 5 vagas;

Jornalismo – 1 vaga;

Preparação e Revisão de Texto – 1 vaga;

Contabilidade – 3 vagas;

Jurídica – 3 vagas.

Os salários oferecidos pelo IDR Maricá – RJ variam entre R$ 4.120,07 a R$ 7.034,20 dependendo do cargo.

As vagas de nível médio/técnico oferecem salário de R$ 4.120,07, enquanto o salário para os cargos de nível superior é de R$ 7.034,20, ambos para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve comprovar os seguintes requisitos:

Ter sido aprovado e classificado na forma estabelecida neste Edital, em seus anexos e eventuais retificações;

Comprovação do pré-requisito do cargo;

Ter nacionalidade brasileira;

No caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos políticos, nos termos do §1º do Art. 12 da Constituição da República Federativa do Brasil e na forma do disposto no Art. 13 do Decreto nº 70.436, de 18 de abril de 1972. O mesmo se aplica a outros indivíduos naturalizados;

Ter 18 completos na data da posse.

Inscrições IDR Maricá – RJ



Os interessados em participar do concurso público para o IDR Maricá – RJ devem realizar a inscrição entre os dias 9 de maio de 2023 a 5 de junho de 2023, diretamente pelo site do Instituto Idcap, organizador responsável pelo certame.

O valor da taxa de inscrição varia entre R$ 58,00 a R$ 66,00 dependendo do cargo.

Os candidatos que estão desempregados ou que estão inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico podem solicitar a isenção da taxa de inscrição.

Para isso, basta acessar o site do Idcap entre os dias 9 a 10 de maio de 2023 e preencher o requerimento de isenção.

Etapas concurso público IDR Maricá – RJ

O concurso público para o IDR Maricá – RJ contará com as seguintes etapas:

Prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos.

de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos. Prova de títulos de caráter classificatório apenas para os cargos de nível superior.

de caráter classificatório apenas para os cargos de nível superior. Prova discursiva apenas para alguns cargos, de caráter eliminatório e classificatório.

A aplicação da prova objetiva está prevista para o dia 2 de julho de 2023.

Os candidatos serão avaliados por meio de questões de múltipla escolha sobre os temas Língua Portuguesa, Matemática, Informática Básica, Conhecimentos Específicos, Ética no Serviço Público e Legislação Local.

O que é e o que faz o IDR Maricá?

O Instituto Municipal de Informação e Pesquisa Darcy Ribeiro é uma autarquia multidisciplinar que produz, reúne e organiza estudos e indicadores sociais sobre a cidade de Maricá, tendo como ponto central o município e sua população.

Criado pela Lei Complementar nº 304, o IDR tem como função fornecer à administração pública elementos para a elaboração de políticas sociais mais efetivas e adequadas à realidade municipal.

Além disso, o Instituto auxilia na elaboração e no monitoramento da execução dos Planos Diretores, Planos Setoriais e Planos Plurianuais, entre outras atribuições.

A atuação do Instituto é orientada pela responsabilidade, tecnicidade, acurácia, precisão, inovação e atenção às mudanças sociais e tecnológicas.

A principal missão do IDR é organizar, produzir e disponibilizar dados e indicadores sociais sobre o município no contexto do Leste Metropolitano Fluminense, realizar estudos e projetos visando subsidiar o desenho de políticas públicas mais efetivas, auxiliar a elaboração e monitorar a execução dos Planos Diretores, Planos Setoriais e Planos Plurianuais do município, entre outras atribuições.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e conferir com detalhes informações como o cronograma completo, o conteúdo programático das provas e as atribuições de cada cargo.