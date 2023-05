Concurso Público da Prefeitura de Nova Maringá-MT Oferece Salário de até R$22 Mil

A Prefeitura Municipal de Nova Maringá, no estado do Mato Grosso, faz saber aos interessados abertura de um novo edital de concurso público cujo objetivo é o preenchimento de 84 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior na administração municipal.

Confira abaixo as oportunidades:

As vagas destinadas são para os cargos de Auxiliar de Serviços Gerais (11 vagas); Coletor de Lixo (2 vagas); Fiscal de Tributos (2 vagas); Médico – Clínico Geral (1 vaga); Procurador Jurídico (1 vaga); Tesoureiro (1 vaga); Vigia (10 vagas); Zelador (15 vagas); Apoio Administrativo Educacional – Limpeza e Manutenção (9 vagas); Apoio Administrativo Educacional – Motorista de Transporte Escolar (8 vagas); Motorista (6 vagas); Agente de Cozinha (4 vagas); Agente de Desenvolvimento (1 vaga); Motorista de Ambulância (2 vagas); Motorista de Caminhão (10 vagas); e Ouvidor (1 vaga).

Os salários oferecidos varia entre R$ 1.544,97 a R$ 22.354,03, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas do concurso poderão se inscrever até o dia 25 de maio de 2023, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Método e Soluções Educacionais Ltda. O valor da inscrição oscila entre R$ 50,00 a R$ 200,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante as seguintes etapas:

prova objetiva (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, conhecimentos básicos em informática, conhecimentos gerais e conhecimentos específicos.

(caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, conhecimentos básicos em informática, conhecimentos gerais e conhecimentos específicos. prova prática para os cargos de Motorista de Caminhão; Apoio Administrativo Educacional – Motorista de transporte escolar; Motorista; e Motorista de Ambulância.

As avaliações serão aplicadas no dia no 4 de junho de 2023.

O concurso é válido por 02 anos, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

PROCURADOR JURÍDICO: Estudar a matéria jurídica e de outra natureza consultando códigos, leis, jurisprudência e outros documentos, para adequar os fatos à legislação aplicável; patrocinar os interesses do Município em juízo e administrativamente junto a órgãos federais e estaduais, nos processos em que o Município seja autor, réu, litisconsorte necessário ou terceiro interessado; patrocinar os interesses da Fazenda Pública Municipal em ações de Execução Fiscal; entre outras atividades.

TESOUREIRO: Orientar, fiscalizar e distribuir os serviços afetos ao Departamento de Tesouraria, bem como dirigir, inspecionar e avaliar as atividades dos respectivos servidores; Estabelecer normas e expedir determinações sobre os serviços internos do Departamento; Cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos, as decisões e as ordens das autoridades superiores; Exercer as atividades necessárias para gerir e administrar a tesouraria da Prefeitura; Promover a boa gestão dos recursos financeiros; Realizar aplicações financeiras; Zelar pela movimentação financeira de recebimentos e pagamentos.



AGENTE DE DESENVOLVIMENTO: Articulação das ações públicas para a promoção do desenvolvimento local e territorial, mediante ações locais ou comunitárias, que visem ao cumprimento das disposições e diretrizes contidas em lei; Coordenar os trabalhos de composição da Proposta Orçamentária Anual e promover seu alinhamento ao Plano Plurianual e ao Planejamento Estratégico; Acompanhar os resultados dos indicadores e dos objetivos do Planejamento Estratégico, promovendo e coordenando reuniões de avaliação para consolidação das ações da Instituição e definição de novas metas para correção de possíveis desvios dos rumos estratégicos; entre outras atividades.

Outras atribuições podem ser conferidas no edital abaixo.

EDITAL nº 01/2023: clique aqui