Concurso Público da Prefeitura de Terra Nova – PE Oferece Vagas para Todos os Níveis de Escolaridade.

No estado de Pernambuco, a Prefeitura Municipal de Terra Nova abre novo edital de concurso público cujo objetivo é o preenchimento de 120 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na administração municipal.

Confira abaixo as oportunidades:

Professor de Educação Infantil (2 vagas); Professor de Ensino Fundamental – Anos Iniciais (5 vagas); Professor com Licenciatura Plena em História (1 vaga); Professor com Licenciatura Plena em Matemática (2 vagas); Professor com Licenciatura Plena em Letras – Português (3 vagas); Professor AEE – Atendimento de Educação Especial (1 vaga); Professor com Licenciatura Plena em Ciências Biológicas e Físicas (1 vaga); Professor com Licenciatura Plena em Educação Física (1 vaga); Professor com Licenciatura Plena em Geografia (1 vaga); Professor com Licenciatura Plena em Inglês (1 vaga);

Psicólogo (2 vagas); Psicopedagogo (1 vaga); Técnico Agrícola (1 vaga); Técnico em Enfermagem (7 vagas); Técnico em Controle Interno (3 vagas); Técnico em Radiologia (1 vaga); Terapeuta Ocupacional (1 vaga vaga); Vigia (10 vagas); Fiscal de Obras (1 vaga); Fonoaudiólogo (1 vaga); Médico Clínico Geral Plantonista (5 vagas); Médico Veterinário (1); Motorista Categoria “B” (1 vaga); Motorista Categoria “D” (2 vagas);

Auxiliar de Serviços Gerais (20 vagas); Contador (1 vaga); Coordenador Escolar (3 vagas); Cuidador Educacional (10 vagas); Agente Sanitário (2 vagas); Ajudante de Pedreiro (1 vaga); Assistente Social (2 vagas); Enfermeiro Plantonista (3 vagas); Farmacêutico (1 vaga); Agente Administrativo (5 vagas); Agente Comunitário de Saúde (1 vaga); Agente de Combate às Endemias (2 vaga).

Os salários oferecidos varia entre R$ 1.302,00 a R$ 4.420,55 ou de R$ 2.000,00 por plantão, por carga horário de 30 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas do concurso poderão se inscrever até o dia 28 de maio de 2023, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Consulpam. O valor da inscrição oscila entre R$ 70,00 a R$ 160,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante as seguintes etapas:

prova objetiva (caráter classificatório e eliminatório);

(caráter classificatório e eliminatório); prova prática para alguns cargos e prova de títulos, conforme critérios especificados no edital.

As avaliações objetivas serão aplicadas nos dias 29 e 30 de junho de 2023.

O concurso é válido por 02 anos, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.



ATRIBUIÇÕES

AGENTE ADMINISTRATIVO

Analisar contratos administrativos a fim de zelar pela sua legalidade e fiel cumprimento, mantendo-os atualizados, assim como como todos os registros, arquivos e documentos sob sua responsabilidade, de modo a atender plenamente qualquer solicitação interna e externa; Oferecer suporte ao superior imediato na elaboração de relatórios gerenciais da área administrativa; entre outras atvidades; entre outras atividades.

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

Efetuar visitas domiciliares com o propósito de realizar e manter o mapeamento de sua área; Cadastrar as famílias e manter permanentemente atualizados os cadastros; Identificar Indivíduos e famílias expostos a situações de risco; Identificar áreas de risco; Orientar as famílias para utilização adequada dos serviços de saúde, encaminhando-as e até agendando consultas, exames e atendimentos médico odontológicos quando necessários; entre outras atividades.

ASSISTENTE SOCIAL

Prestar serviços de âmbito social a indivíduos e grupos, identificando e analisando seus problemas e necessidades materiais, psíquicas e de outra ordem, sempre aplicando métodos e processos inerentes ao serviço social, com o propósito de prevenir ou eliminar desajustes, integrando ou reintegrando à sociedade; Planejar, organizar e administrar benefícios e serviços sociais; entre outras atividades; entre outras atividades.

Outras atribuições podem ser conferidas no edital abaixo.

EDITAL concurso nº 001/2023: clique aqui