Concurso Público do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz – ES Aberta a Todos os Níveis de Escolaridade

No estado do Espírito Santo, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz (SAAE) divulgou abertura de um novo edital de concurso público cujo objetivo é o preenchimento de 06 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior.

As oportunidades são para os cargos de Auxiliar de serviços Gerais Operacionais; Pedreiro; Artífice; Operador de Estação de Tratamento de Água e Esgoto; Técnico em Manutenção Elétrica; Técnico em Manutenção Mecânica; Técnico em Edificações (1 vaga); Engenheiro Civil (1 vaga); e Agente Administrativo (4 vagas);

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade da administração.

Os salários oferecidos varia entre R$1.075,46 a R$3.868,64, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas do concurso poderão se inscrever até o dia 19 de junho de 2023, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da banca organizadora IDCAP. O valor da inscrição oscila entre R$45,00 a R$85,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante as seguintes etapas:

prova objetiva (caráter classificatório e eliminatório);

(caráter classificatório e eliminatório); prova de títulos, conforme critérios especificados no edital.

As avaliações objetivas serão aplicadas no dia 3 de setembro de 2023. O concurso é válido por 02 anos, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Outras atribuições podem ser conferidas no edital abaixo.

ATRIBUIÇÕES

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS OPERACIONAIS

Sumário do cargo: Auxiliar na operação, manutenção, reparos e ampliações dos sistemas de água e esgoto, na observação das normas sobre higiene e segurança do trabalho, na limpeza e ordem dos locais de trabalho, na conservação do material, utensílios e equipamentos utilizados. Levar ao conhecimento da chefia as anormalidades ocorridas no seu trabalho; entre outras atividades.

AGENTE ADMINISTRATIVO



Executar os serviços gerais de escritório nas diversas unidades da Autarquia, envolvendo as atividades como: separação e classificação de documentos e correspondência, operação de computador, transcrição de dados, prestação de informações, organização de arquivo, digitação de documentos, atendimento dos usuários internos e externos assim como outras atividades correlatas; entre outras atividades.

TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES

Organizar, orientar, controlar e apoiar a execução trabalhos de caráter técnico referente a projetos e obras civis, orientando-se por plantas, esquemas e especificações técnicas para colaborar na elaboração de projetos e execução, das obras. Elaborar desenhos de projetos referentes a obras civis e de saneamento e atualização de plantas cadastrais, utilizando instrumentos apropriados e baseando-se em especificações técnicas, para estabelecer as características dos referidos projetos e as bases de sua execução; entre outras atividades.

EDITAL concurso nº 01/2023: clique aqui