Concurso Público na Câmara de Espumoso – RS Oferece Salário de até R$4,1 Mil

No estado do Rio Grande do Sul, a Câmara Municipal de Espumoso abre novo edital de concurso público cujo objetivo é o preenchimento de 02 vagas em cargos de nível fundamental e médio no legislativo municipal.

As oportunidades são para os cargos de Agente Administrativo (1 vaga) e Servente (1 vaga). Os salários oferecidos varia entre R$ 1.644,54 a R$ 4.134,31, por carga horária de 35 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas do concurso poderão se inscrever até às 17h do dia 18 de maio de 2023, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Fundação La Salle . O valor da inscrição oscila entre R$ 100,00 a R$ 150,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante prova objetiva (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, raciocínio lógico, legislação e conhecimentos específicos. As avaliações serão realizadas no dia 11 de junho de 2023.

O concurso é válido por 02 anos, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

SERVENTE

Executar serviços de limpeza e conservação em próprios municipais; varrer, lavar, encerar pisos e assoalhos; varrer e lavar paredes; executar serviços de limpeza nos pátios; lavar vidraças; lavar, passar, confeccionar e reparar roupas; cozinhar, lavar e organizar os utensílios domésticos; preparar e servir alimentação conforme determinado pelo chefe imediato ; auxiliar no recebimento, entrega, pesagem e contagem de materiais; cuidar de sanitários dos próprios municipais e executar outras tarefas correlatas.

AGENTE ADMINISTRATIVO

Comparecer as sessões legislativas, auxiliar as comissões; classificar os documentos, redigir e digitar expedientes administrativos, tais como: memorando, ofícios, informações, relatórios, etc.; secretariar reuniões e lavras atas; efetuar registros e cálculos relativos á área tributária, patrimonial, financeira, de pessoal, de contabilidade e outras; efetuar lançamentos nos sistemas internos e externos da Câmara Municipal de Vereadores; consultar, elaborar e manter atualizados fichários e arquivos; proceder à classificação, separação, arquivamento e distribuição de correspondências, jornais, revistas e demais expedientes; proceder a classificação, separação, organização, guarda e conservação de livros administrativos; obter informações e fornece-las aos interessados; auxiliar no trabalho de aperfeiçoamento e implantação de rotinas de trabalho; proceder na conferência dos serviços executados na área de sua competência; executar serviços burocráticos junto às diversas secretarias municipais, estaduais e federais;

EDITAL nº 01/2023: clique aqui