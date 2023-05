Concurso Público para Guarda Civil Municipal de Guaratuba (PR) Anunciado

A Prefeitura do município de Guaratuba, no estado do Paraná, anunciou a realização de um concurso público para a Guarda Civil Municipal.

Os profissionais devem ter nível médio completo para concorrer a uma das vagas.

O salário é de R$ 2.543,93 mensais.

A banca responsável pela organização do concurso é a Unioeste.

Vagas e salários Guaratuba – PR

Ao todo, a Prefeitura de Guaratuba oferece 30 vagas para contratação imediata, além de formação de cadastro reserva para o cargo de Guarda Civil Municipal – 30 vagas.

O salário oferecido é de R$ 2.543,93 para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Para concorrer a uma das vagas é necessário ter mais de 18 anos, ser brasileiro, estar em dia com a justiça eleitoral, o CPF regularizado e possuir a escolaridade mínima exigida para o cargo.

Também é exigido que o candidato possua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria AB.

Inscrições Guaratuba – PR

Os interessados em participar do concurso para GCM de Guaratuba têm entre os dias 8 de maio de 2023 a 6 de junho de 2023 para realizar a inscrição no certame.

O preenchimento da ficha de inscrição deve ser feito diretamente pelo site da Unioeste.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 120,00.

Os candidatos que estão desempregados ou que estão inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico podem solicitar a isenção da taxa de inscrição.

Para isso, basta acessar o site da Unioeste até o dia 22 de maio de 2023 e preencher o requerimento de isenção.



Atribuições de cargo Guaratuba – PR

Confira a seguir as principais funções do Guarda civil municipal:

Guarda civil municipal

Realizar a segurança dos próprios municipais e promover ações de segurança preventiva junto à comunidade;

Exercer a vigilância diuturna interna e externa no patrimônio público municipal, parques, jardins, praças, escolas, cemitérios, mercados, feiras livres, com a finalidade de prevenir sinistros, atos de vandalismo e protegê-los de crimes contra o patrimônio público bem como exercer, no âmbito do Município, o policiamento preventivo e comunitário, promovendo a mediação de conflitos e o respeito aos direitos fundamentais dos cidadãos;

Promover a segurança preventiva, em parceria com a sociedade civil, a fim de identificar soluções para problemas e implementar projetos locais voltados à melhoria das condições de segurança nas comunidades;

Atuar de forma articulada com os órgãos municipais de políticas sociais, visando a ações interdisciplinares de segurança no Município, em conformidade com as diretrizes e políticas estabelecidas pelo Chefe do Executivo;

Apoiar atividades educacionais e orientar o trânsito nas vias e logradouros municipais visando a segurança e a fluidez no tráfego, nos limites de sua competência constitucional;

Prevenir a ocorrência de ilícitos penais, dentro de sua competência;

Controlar a entrada e saída de veículos bem como exercer a orientação ao público e segurança preventiva nos eventos e festividades realizados pelo Município;

Vigiar e proteger o patrimônio ecológico, cultural, arquitetônico e ambiental do Município, adotando medidas educativas e preventivas;

Apoiar os serviços de responsabilidade do Município e, bem assim, sua ação fiscalizadora no desempenho de atividade de polícia administrativa, nos termos das Constituições Federal, Estadual e da Lei Orgânica;

Colaborar com os órgãos da Defesa Civil e prestar assistência à população no caso de calamidade pública;

Desempenhar as tarefas enumeradas no âmbito das autarquias municipais;

Operar o rádio comunicador, bem como os serviços de monitoramento de câmeras de vias públicas, câmeras internas instaladas em prédios públicos e centrais de alarmes, pertinentes à Guarda Municipal;

Dirigir viaturas e motos da guarda municipal incluindo-se a frota do Município;

Monitorar o trânsito em postos fixos ou unidades móveis, bem como promove a sinalização e remoção de obstáculos em vias públicas.

Etapas concurso Guaratuba – PR

O concurso público para a Prefeitura de Guaratuba – PR contará com as seguintes etapas:

Prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório.

de caráter eliminatório e classificatório. Prova de esforço físico de caráter eliminatório e classificatório.

de caráter eliminatório e classificatório. Avaliação psicológica de caráter eliminatório e classificatório.

A aplicação da prova objetiva está prevista para o dia 9 de julho de 2023.

Os candidatos serão avaliados por 30 meio de questões de múltipla escolha, com cinco alternativas, sendo apenas uma resposta correta, distribuídas entre os seguintes conteúdos programáticos: língua portuguesa, matemática e raciocínio lógico, informática/conhecimentos gerais, conhecimentos específicos.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e conferir com detalhes informações como o cronograma completo e o conteúdo programático das provas.