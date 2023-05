Concurso SEE MG: Mais de 19 mil Vagas Disponíveis; Confira os Cargos e Inscreva-se!

O concurso SEE MG (Secretaria de Educação do estado de Minas Gerais ) teve o edital publicado. Ao todo estão sendo ofertadas 19.878 vagas para médio e superior.

Os interessados poderão se inscrever entre os dias 31 de julho a 29 de agosto, no site da banca organizadora, FGV. A taxa de inscrição varia a depender do cargo, sendo de:

Cargos de nível médio/técnico: R$ 38,00; e

Cargos de nível superior: R$ 43,00.

Vagas concurso SEE MG

Antes de mais nada é importante pontuar que o certame é uma grande oportunidade. Confira a lista, confira cargos e salários:

CARGOS VAGAS Professor de Educação Básica (PEB) – nível superior 13.121 Especialista em Educação Básica (EEB) – nível superior 1.656 Analista Educacional (ANE) – nível superior 845 Analista de Educação Básica (AEB) – nível superior 552 Técnico da Educação (TDE) – nível médio 311 Assistente Técnico de Educação Básica (ATB) – nível médio 3.393

Nível superior

As vagas do concurso SEE MG são para as seguintes especialidades:

Professor de Educação Básica (PEB): Arte Biologia/Ciências Educação Física Ensino Religioso Filosofia Física Geografia História Língua Inglesa Língua Portuguesa Matemática Química Sociologia Professor de Educação Básica para atuar na Educação Especial

Especialista em Educação Básica (EEB): Supervisor Pedagógico / Orientador Educacional

Analista Educacional (ANE): Área técnico-administrativa Área técnico-pedagógica Nutricionista Bibliotecário Analista na função de Inspetor Escolar

Analista de Educação Básica (AEB): Analista de Educação Básica – Psicólogo – para atuar nos Núcleos de Acolhimento Educacional – NAE Analista de Educação Básica – Psicólogo – para atuar nos Centros de Referência em Educação Inclusiva – CREI Analista de Educação Básica – Assistente Social – para atuar nos Núcleos de Acolhimento Educacional – NAE Analista de Educação Básica – Terapeuta Ocupacional – para atuar nos Centros de Referência em Educação Inclusiva – CREI



Salários concurso SEE MG



As remunerações de acordo com a carreira são:

Professor de Educação Básica (PEB): R$ 2.350,49;

Especialista em Educação Básica (EEB): R$ 2.350,49;

Analista Educacional (ANE): R$ 3.917,48;

Analista Educacional – Inspetor Escolar: R$ 5.876,21;

Analista de Educação Básica (AEB): R$ 2.938,11;

Técnico da Educação (TDE): R$ 2.165,25; e

Assistente Técnico de Educação Básica (ATB): R$ 1.623,94.

Como serão as provas do concurso SEE MG?

A fase objetiva vai acontecer em datas diferentes:

22/10 – Professor Educação Básica, Especialista e Analista Educacional (Inspetor) e 29/10 – Técnicos, Assistentes, Analista Educacional e Analista da Educação Básica

O certame se dará em três etapas, sendo elas:

Prova objetiva – eliminatório e classificatório;

Prova discursiva – eliminatório e classificatório;

Prova de Títulos (somente nível superior) – classificatório.

A etapa objetiva do concurso SEE MG vai contar com 50 questões divididas entre as seguintes disciplinas: língua portuguesa, raciocínio lógico matemático, direitos humanos, legislação educacional conhecimentos específicos.

A prova discursiva, por sua vez, contará com texto dissertativo-argumentativo sobre tema inédito e atual, com extensão mínima de 15 e máxima de 30 linhas.

Como foi o último edital?

O último edital do concurso SEE MG aconteceu em 2016 e contou com quase 17 mil vagas para Especialista em Educação Básica e Professor de Educação Básica.

A banca organizadora foi a FUMARC e a distribuição de vagas se deu assim:

Especialista em Educação Básica – EEB – Nível I – Grau A:

Orientação Educacional/Supervisão Pedagógica (700);

Professores de Educação Básica nas disciplinas de:

Arte/Artes (1209);

Biologia/Ciências (1171);

Educação Física (1076);

Filosofia (767);

Física (1430);

Geografia (1107);

História (1143);

Língua Estrangeira Moderna – Inglês (1721);

Língua Portuguesa (2224);

Matemática (2489);

Química (868); e

Sociologia (796).

A jornada de trabalho variou a depender da carreira. Para EEB foram 24 horas semanais, contudo, para PEB: Nível I Grau A – Arte/Artes, Biologia/Ciências, Educação Física, Filosofia, Física, Geografia, História, Língua Estrangeira Moderna – Inglês, Língua Portuguesa, Matemática, Química, Sociologia foram de 08 até 24 horas semanais.

Provas

O certame contou com prova objetiva e de títulos e dividiu com as seguintes disciplinas:

Disciplinas Número de questões Valor de cada questão Pontuação máxima Língua Portuguesa 10 1,0 10 Matemática 10 1,0 10 Conhecimentos Didático-pedagógicos 10 1,0 10 Conhecimentos Específicos 30 1,0 30

Para ser aprovado, o candidato precisaria:

15 pontos (50%) em Conhecimentos Gerais (Língua Portuguesa + Matemática + Conhecimentos Didático-pedagógicos) e 15 pontos (50%) em Conhecimentos Específicos.

Prova de títulos do concurso SEE MG

Etapa fundamental para cargos de nível superior. Confira a tabela:

Título Quantidade máxima Valor unitário Valor máximo Certificado de pós-graduação lato sensu (especialização), com carga

horária mínima de 360h, em qualquer área do

conhecimento 1 1 1 Diploma de Mestrado, em qualquer área do conhecimento 1 2 2 Diploma de Doutorado, em qualquer área do conhecimento 1 3 3

Título de Tempo de Serviço

Título Valor Unitário Quantidade Máxima Valor Máximo Tempo de efetivo exercício de atividades correspondentes ao cargo e área de atuação para a qual se inscreveu exercido em estabelecimentos privados ou públicos (federais, estaduais, municipais) de educação. 0,3 pontos

A cada 365

dias de efetivo

exercício 3.650 dias 3,0 pontos