Concurso TSE Unificado: Saiba Quais São os Salários dos Servidores

O concurso TSE unificado ( Tribunal Superior Eleitoral) segue sendo um dos mais aguardados até o momento. Vale lembrar que por se tratar de um edital unificado, o certame é destinado também aos tribunais regionais.

Isto é, os órgãos regionais, de forma prévia, manifestam interesse em participar do edital. As vagas serão redireciondas conforme necessidade.

Outra função do edital unificado é reduzir os custos para operacionalizar o concurso público. Todo o orçamento fica concentrado no TSE, que promove a escolha da banca organizadora e traz a previsão de nomeações.

Salário concurso TSE unificado

As remunerações dependem de cada cargo. Além disso, os valores tendem a aumentar de acordo com progressão de carreira. Veja a seguir:

Analista Judiciário (Vencimento básico + GAJ) 2023 Inicial: R$ 13.202,62 Final: R$ 19.823,62 2024 Inicial: R$ 13.994,78 Final: R$ 21.013,03 2025 Inicial: R$ 14.852,66 Final: R$ 22.301,14

(Vencimento básico + GAJ)

Técnico Judiciário (Vencimento básico + GAJ) 2023 Inicial: R$ 8.046,84 Final: R$ 12.082,30 2024 Inicial: R$ 8.529,67 Final: R$ 12.807,24 2025 Inicial: R$ 9.052,54 Final: R$ 13.592,33

(Vencimento básico + GAJ)

Vale lembrar que além dos valores acima, os servidores aprovados terão direito ao:



auxílio pré-escolar no valor de R$ 951,84, e auxílio alimentação no valor de R$ 1.203,76

Vale lembrar que o regime de contratação será estatutário e garante estabilidade ao servidor, sendo o concurso público uma das principais alternativas para entrar no mercado de trabalho.

Quando o edital deve sair?

Tudo indica que o edital deva sair no segundo semestre de 2023, em novembro deste ano. O esclarecimento foi apresentado pelo Diretor-Geral do TSE, Dr. Rui Moreira. Vale lembrar que, anteriormente, ele havia previsto que as provas do certame unificado com criação de cargos deveriam ser aplicadas em setembro ou outubro desse ano.

Antes de tudo é bom pontuar também ainda que há uma proposta para 565 vagas no cargo de Analista Judiciário para área de Análise de Sistemas. O documento que já foi enviado deverá ser analisado pelos órgãos competentes.

Mais de 500 vagas para o concurso TSE unificado

De acordo com a LOA – Lei Orçamentária Anual- espera-se que sejam liberadas 515 vagas, divididas entre o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e os Tribunais Regionais Eleitorais (TREs).

São 505 vagas para provimento em cargos já existentes e a criação de 10 novas vagas entre os cargos de técnico e analista judiciário.

As provas poderão ser realizadas na cidade que o candidato reside, podendo concorrer para vagas em outros estados de sua escolha. Sobre as nomeações, estão previstas para o ano de 2024.

Liberação do edital

O concurso TSE Brasil ( Tribunal Superior Eleitoral) pode acontecer a qualquer momento. Mediante expectativas, todas as informações envolvendo o certame deverão ser esclarecidas o quanto antes.

O diretor-geral do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Rui Moreira, afirmou que há orçamento alocado para realização da seleção.

Sobre o concurso, contou que existe uma possível banca para organização da seleção e aplicação das provas. A empresa será responsável por receber as inscrições, assim como viabilizar as etapas do certame.

Vale pontuar que Moreira não informou os possíveis nomes, contudo, esclareceu que a banca escolhida para conduzir o certame de 2006 foi a Cebraspe.

As informações foram passadas pelo diretor-geral do TSE durante o 80º encontro do Colégio de Presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais, realizado nos dias 23 e 24 de fevereiro, em São Luís, no Maranhão.

Porém, como serão as provas?

Conteúdos concurso TRE Unificado

As provas contarão com conteúdos gerais e específicos, as informações são da Resolução 23.391. Contudo, entre os demais conteúdos, quatro assuntos estarão em sua prova e poderão ser um dos mais cobrados. São eles:

Gramática e interpretação de texto da língua portuguesa;

Noções de informática;

Normas aplicáveis aos servidores públicos federais;

Regimento interno do respectivo Tribunal.

Vale lembrar que é possível que as provas também cobrem etapa discursiva. Neste caso, o candidato pode se deparar com um tema atual e poderão versar sobre tema relacionado à área de atividade ou à especialidade do cargo.

A prova de títulos pode ser uma das etapas obrigatórias do certame. Já a fase de aptidão física deverá ser cobrada nos seguintes cargos: Técnico Judiciário, Área Administrativa, Especialidade Segurança.