Concursos: 110 Vagas Abertas – Edital em Breve!

Com a liberação do extrato de contrato com a banca, o concurso ISS SP (Secretaria da Fazenda Municipal do Estado de São Paulo) torna-se ainda mais iminente.

O documento da banca Vunesp especifica o valor da inscrição para os cargos propostos. O valor de inscrição para o cargo de Analista de Planejamento será de R$ 85,00. Já para Auditor Fiscal será de R$ 135,00.

Vagas concurso ISS SP

O prefeito Ricardo Nunes autorizou o quantitativo de vagas. Foi dado o aval para 110 vagas, sendo 60 para auditor-fiscal e 50 para analista de planejamento e desenvolvimento organizacional (Ciências Contábeis).

O concurso já conta com comissão organizadora. O grupo será responsável por organizar o andamento da seleção, assim como escolher a banca que vai auxiliar no processo.

Remuneração cargos ISS SP

Vale lembrar que como requisito básico para inscrever nos cargos do concurso ISS SP é ter nível superior. Os salários podem chegar a R$ 25 mil.

Confira remuneração dos aprovados no concurso ISS SP:

– Analista de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional (Ciências Contábeis): salário bruto de R$9 mil;

Auditor-Fiscal Tributário Municipal: os servidores podem receber até R$25.702,41, valor distribuído da seguinte forma:



Padrão QPAT-1: R$2.244,78;

Produtividade Fiscal: R$6.640,97;

Meta Global: R$8.997,45;

Gratificação de Função Federativa: R$7.819,21.

Contudo, é importante destacar que os valores podem sofrer alteração, levando em conta o Valor de Referência Tributária (VRT).

Quando aconteceu o último concurso ISS SP?

O último concurso aconteceu em 2014. Na ocasião foram ofertadas 98 vagas para as áreas de especialização de Gestão Tributária e Tecnologia da Informação, sendo 80 para o primeiro cargo e 18 para o segundo.

Na época, os salários iniciais eram de R$13.931,34, compostos pelo salário base, contribuição individual e cumprimento de metas de resultados.

A banca organizadora do concurso ISS SP foi a Cetro Concursos e os interessados foram submetidos às provas objetivas e discursivas.

Questões de Língua Portuguesa, Matemática, Direito Tributário, Legislação Tributária Municipal, Direitos Constitucional, Administrativo, Privado e Penal foram cobradas nas avaliações.

Administração Pública, Economia e Finanças Públicas, Auditoria, Informática Básica, Contabilidade Geral e Aplicada ao setor público também estiveram presentes nas questões.

Outros certames previstos

Os próximos editais do concurso PC SP ( Polícia Civil de São Paulo) podem ter novos requisitos para o cargo de delegado, caso a proposta seja aprovada.

O projeto de Lei Complementar nº 6/2023 é de autoria do deputado agente federal Danilo Balas (PL). Veja o que a proposta defende.

Novos requisitos do Projeto de Lei

O documento estabelece que os novos delegados cumpram com os seguintes requisitos: bacharelado em Direito, Carteira de Habilitação na categoria B e comprovação de, no mínimo, dois anos de atividade jurídica ou dois anos de efetivo exercício em cargo de natureza policial.

Pode ser chamado de natureza policial aqueles que exercem atividades nos seguintes ramos: Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Penal, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militares e Polícia Civil.

Atualmente, para que os candidatos disputem uma vaga no cargo de delegado é preciso que sigam estes requisitos:

B acharelado em Direito, Carteira de Habilitação na categoria B e comprovação de, no mínimo, dois anos de atividade jurídica ou dois anos de efetivo exercício em cargo de natureza policial civil.

Segundo o deputado Danilo, autor do projeto, os requisitos atuais restringem o acesso à carreira.

Todavia, considera-se atividade policial todas aquelas exercidas em qualquer das instituições de Segurança Pública, tal como previsto no art. 144 da Constituição Federal de 1988, ou seja, as polícias: Federal, Rodoviária Federal, Ferroviária Federal, Civil, Militar, Corpo de Bombeiros Militares e Penais Federal, Estaduais e Distritais“.

Danilo ainda deixou claro os estados em que os candidatos já estão aptos para seguir na carreira: Acre, Rio Grande do Sul e Distrito Federal. Para complementar, o parlamentar ainda disse: “No mais, importante esclarecer que diversos estados sequer preveem qualquer requisito de comprovação de efetivo exercício em cargo de natureza policial para a realização do concurso de Delegado Civil”.

Novas oportunidades para o órgão

O concurso PC SP ( Polícia Civil de São Paulo) pode ter muitas oportunidades nos próximos anos. Isso porque, Artur José Dian, delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo, retomou o assunto sobre liberação de novos certames. Durante entrevista, que aconteceu no dia 31 de janeiro, falou sobre a intenção de contratar 7 mil novos profissionais para a corporação.