NEWARK – Henry Cejudo não veio de mãos vazias para seu primeiro confronto no UFC em três anos.

Assista ao primeiro confronto direto de Cejudo com o campeão peso galo do UFC Aljamain Sterling na coletiva de imprensa pré-luta do UFC 288, além de mais de Belal Muhammad x Gilbert Burns, Jessica Andrade x Yan Xiaonan, Movsar Evloev x Diego Lopes e Kron Gracie x Charles Jourdain .