Confira a Lista de Livros Obrigatórios para o Vestibular UFPR 2024

A UFPR, Universidade Federal do Paraná, é uma instituição de ensino superior pública que foi fundada no ano de 1912. Atualmente, a universidade é uma das mais conceituadas do Brasil e oferece uma série de cursos de graduação de excelência, atraindo estudantes de todas as partes do país.

Nesta segunda-feira, dia 15 de maio de 2023, a universidade divulgou o edital do Vestibular 2024 com as informações sobre o processo seletivo, incluindo a lista de livros obrigatórios para o exame.

A divulgação antecipada da lista possui o objetivo de dar aos candidatos a oportunidade de ler com antecedência as obras que serão cobradas nas provas e também de estudá-las com atenção.

Vai prestar o vestibular da UFPR? Então você precisa conhecer quais foram as obras selecionadas. Para te ajudar, separamos um resumo completo com os livros escolhidos e algumas dicas que irão te ajudar a resolver as questões de literatura da melhor forma possível. Confira!

Vestibular UFPR 2024: quais foram as obras selecionadas?

Todos os candidatos que pretendem participar do vestibular 2024 da UFPR devem conhecer sobre os livros que fazem parte da lista de leituras obrigatórias. Essas obras estarão presentes em questões de Literatura Brasileira e também e em questões interdisciplinares.

Descubra quais foram os livros selecionados pela comissão organizadora do vestibular da UFPR para a próxima edição do processo seletivo:

A falência, de Julia Lopes de Almeida;

Liras de Marília de Dirceu, de Tomás Antônio Gonzaga;

Morte e vida severina, de João Cabral de Melo Neto;

Noite na taverna, de Álvares de Azevedo;

Nove noites, de Bernardo Carvalho;

O livro das semelhanças, de Ana Martins Marques;

Quarto de despejo, de Carolina Maria de Jesus;

Sagarana, de Guimarães Rosa.

O vestibular da UFPR deixa claro que os candidatos podem usar qualquer versão integral das obras selecionadas, independentemente da editora e da data de publicação.

Dessa maneira, é fundamental que você escolha uma edição completa que contenha uma boa introdução e comentários eficientes ao longo de todo o texto. Tenha em mente que uma boa edição pode facilitar o seu estudo e a sua compreensão do livro.

Além disso, de acordo com as informações divulgadas, os candidatos deverão ser capazes de entender aspectos do contexto de produção dos textos. As questões poderão abordar os livros em relação ao seu momento cultural e à sua situação na história da literatura brasileira, por exemplo. Segundo o edital da prova, os estudantes deverão analisar e interpretar os livros e entender os aspectos próprios aos diferentes gêneros e modalidades que estão presentes nos mesmos. Por fim, é esperado que o candidato conheça o contexto histórico, social, cultural e estético de cada obra que faz parte da lista de leituras obrigatórias.

Vestibular UFPR 2024: cronograma e datas importantes

Segundo o edital do processo seletivo, as inscrições para o vestibular da UFPR irão começar no dia 1º de junho e permanecerão abertas até o dia 23 de agosto de 2023.

Além disso, os interessados deverão pagar uma taxa de inscrição de R$ 195,00 para participar do processo seletivo. O pagamento poderá ser realizado via boleto bancário ou PIX até o dia 24 de agosto de 2023. Porém, será possível solicitar a isenção da taxa de inscrição conforme os termos do edital do vestibular 2024.



O vestibular 2024 da UFPR será realizado em duas fases diferentes. A primeira fase será aplicada no dia 22 de outubro de 2023, a partir das 14h. O exame terá uma duração máxima de 5h30.

A prova da primeira fase será formada por 90 questões de múltipla escolha sobre conteúdos estudados ao longo do ensino médio. A segunda fase, por sua vez, irá acontecer nos dias 03 e 04 de dezembro de 2023. De acordo com o edital do processo seletivo, serão convocados para a segunda fase os candidatos melhor classificados na primeira fase.

Por fim, a divulgação dos resultados do vestibular da UFPR irá acontecer no dia 17 de janeiro de 2024.