Confira a Mudança Proposta pelo Governo no Salário Mínimo de R$ 1.410!

O salário mínimo é uma responsabilidade de grande importância para o Governo Federal, que em 2023 já fez alterações em seu valor. No entanto, existe um projeto que planeja aumentar ainda mais o valor do piso salarial nacional. Sendo assim, cálculos demonstram que, caso esse projeto consiga ser colocado em prática, é possível que o salário mínimo chegue a R$ 1.410.

Desde o começo de 2023, o Governo de Lula aplica medidas que buscam valorizar e aumentar o poder de compra da população, principalmente para as famílias de baixa renda. Com isso, além da implementação de benefícios sociais, como a reformulação do Bolsa Família, o governo também tem um novo salário mínimo como alvo.

Isso porque, além do salário mínimo ser a base financeira para todo o Brasil, ele também é parâmetro para o pagamento de muitos benefícios. Sendo assim, qualquer reajuste no salário mínimo, por menor que seja, traz um impacto nacional muito grande, principalmente nos âmbitos econômico e social.

Nesse sentido, no começo de maio o Governo Federal anunciou que o valor do salário mínimo iria para R$ 1.320. No entanto, o projeto que vem sendo estudado é de mudar a maneira com que se realiza o cálculo do piso salarial. Desta forma, o valor do mínimo pode aumentar ainda mais, caso a medida seja aprovada.

Mudança no salário mínimo

O Governo de Jair Bolsonaro, em 2020, alterou a forma de realizar o cálculo do salário mínimo. Sendo assim, a antiga gestão decidiu não considerar a taxa de inflação e a variação do PIB (Produto Interno Bruto) do país na hora do cálculo, pois tinha medo dos impactos financeiros que isso iria gerar aos cofres públicos.

Devido a essa decisão, o aumento do valor do salário mínimo nos últimos anos não vinha sendo um aumento real. Isso significa que os reajustes que foram feitos no piso salarial não estavam acompanhando a inflação e variação do PIB. Com isso, apesar de mostrar um número maior, o mínimo estava diminuindo.

Desta maneira, o projeto do Governo Lula propõe considerar a inflação e o PIB ao se realizar o cálculo do reajuste do salário mínimo, para que haja um ganho real de poder de compra pela população. Caso essa política tivesse sido adotada pelo governo anterior, o valor do piso salarial atualmente seria de R$ 1.410.

Nova regra fiscal

O relatório do deputado Cláudio Cajado fez alterações no texto da nova regra fiscal, criado pela equipe econômica do Governo. Nesse sentido, Cajado manteve a obrigatoriedade de se conter as despesas para cumprir a meta fiscal, entretanto, isso ocorre de uma maneira limitada.

Desta maneira, apesar de existir a obrigatoriedade para cumprimento da meta fiscal, o bloqueio dos gastos não obrigatórios, como investimentos e custos de funcionamento da máquina pública, fica limitado a 25%. Além disso, a nova regra fiscal descriminaliza o não cumprimento da meta, desde que o gestor tenha tomado medidas necessárias para que ela fosse cumprida.

Sendo assim, ficou decidido que o aumento do salário mínimo não entrará na contenção de despesas, ou seja, caso o Governo não cumpra a meta e as contas estejam no vermelho, mesmo assim será possível reajustar o valor com aumento real, acima da inflação.