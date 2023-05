Confira o Calendário de Pagamentos do Bolsa Família de Maio e o Valor Liberado Atualizado

Atualmente, o Bolsa Família atende milhares de pessoas e estado de vulnerabilidade social e financeira no Brasil, garantindo dignidade e uma renda mínima para a sua subsistência.

O programa é destinado para as famílias de baixa renda e os pagamentos são veiculados por meio da Caixa Econômica Federal.

Este mês a Caixa já divulgou o calendário oficial e o novo valor que os beneficiários terão direito. Por isso, confira a nossa matéria na íntegra e fique por dentro de todas as novidades do programa.

Novo valor do Bolsa Família em maio

O Governo Federal confirmou o novo valor do Bolsa Família em maio. Todas as famílias que possuem cadastro no programa receberão o valor mínimo de R$ 600. Além disso, também haverá o pagamento de um bônus de R$ 150 por cada criança de até 6 anos de idade que compõe o grupo familiar.

A proposta do governo visa levar mais equidade na distribuição de renda, garantindo que quanto maior for a família, maior seja o valor a receber por meio do Bolsa Família.

Além disso, o ministro Wellington Dias, chefe do Ministério do Desenvolvimento Social, já confirmou que as gestantes e pessoas entre 7 e 18 anos incompletos também passarão a receber bônus no pagamento a partir de junho. Para estes grupos, o acréscimo será de R$ 50.

Bolsa Família – calendário de pagamentos maio

As famílias beneficiárias do programa Bolsa Família já podem conferir a data de pagamento de maio. A Caixa Econômica é a responsável por realizar os repasses e considera o último número do NIS (Número de Identificação Social) dos beneficiários para definir o calendário de pagamentos.

Este mês, a novidade é que dois novos grupos poderão receber os valores de forma antecipada. Isso porque o Governo Federal autorizou a liberação do pagamento no sábado para aqueles que iriam receber na segunda-feira.

Dessa forma, os participantes com NIS final 3 e 8 poderão receber dois dias antes do previsto no calendário oficial. A seguir, confira todas as datas:

Final de NIS 1: 18 de maio;

Final de NIS 2: 19 de maio;

Final de NIS 3: 22 de maio – ANTECIPADO PARA O SÁBADO, DIA 20/05!;

Final de NIS 4: 23 de maio;

Final de NIS 5: 24 de maio;

Final de NIS 6: 25 de maio;

Final de NIS 7: 26 de maio;

Final de NIS 8: 29 de maio – ANTECIPADO PARA O SÁBADO, DIA 27/05!;

Final de NIS 9: 30 de maio;

Final de NIS 0: 31 de maio.

Como sacar o benefício?

Os beneficiários do Bolsa Família poderão sacar o pagamento através dos canais disponibilizados pela Caixa Econômica Federal.



É possível utilizar o cartão do Bolsa Família ou do Auxílio Brasil para sacar o pagamento. Além disso, também está disponível o aplicativo Caixa Tem. A plataforma permite que os usuários acessem a sua conta social digital para recebimento dos benefícios governamentais.

Através do Caixa Tem é possível realizar transferências bancárias, PIX, pagamento de boletos, recarga de celular e acessar vários outros serviços bancários.

Quem tem direito ao Bolsa Família?

O Bolsa Família é um programa de distribuição de renda que visa beneficiar as famílias de baixa renda em estado de vulnerabilidade social. Assim, para participar do programa e receber os pagamentos mensais, a principal regra é ter renda per capita (por pessoa) de até R$ 218.

Para fazer parte, as famílias devem se cadastrar no CadÚnico. Para isso, devem baixar o aplicativo Cadastro Único no celular e fazer o pré-cadastro. Depois, o responsável familiar tem até 120 dias para procurar o CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) para completar o cadastro.

A concessão do benefício se dá de forma automática. Isso significa que o Governo Federal realiza o cruzamento de informações em seu banco de dados para identificar as famílias beneficiárias.

Quando é selecionada para receber o benefício, a família recebe uma carta em sua residência afirmando que teve o cadastro aprovado. Assim, passará a receber os pagamentos mensais através da Caixa Econômica Federal.