Confira o Calendário de Pagamentos do Bolsa Família para Junho Liberado pelo Governo!

Os pagamentos das parcelas do Bolsa Família relativos ao mês de maio ainda estão sendo feitos. Todavia, alguns beneficiários estão de olho no calendário do mês de junho para receberem o benefício. O programa de transferência de renda tem como objetivo auxiliar os núcleos familiares em situação de pobreza e extrema pobreza.

Para ter direito ao dinheiro, as famílias devem estar inscritas no Cadastro Único (CadÚnico). Ademais, quem recebe o Benefício de Prestação Continuada (BPC) também pode obter os valores. As regras do Bolsa Família 2023 determinam que as crianças do núcleo familiar tenham uma frequência escolar de 85%.

Além disso, é preciso haver um acompanhamento médico das mulheres lactantes, as gestantes precisam ter um acompanhamento pré-natal e a carteira de vacinação de todos os membros deve estar atualizada. Sendo assim, as famílias receberão mensalmente, o valor inicial de R$600 do Governo Federal.

Analogamente. vale ressaltar que em 2023, o governo estabeleceu um adicional de R$150 para as famílias que possuem crianças de até seis anos de idade. Além disso, há também o pagamento de mais R$50 para cada criança ou jovem entre 7 e 18 anos de idade e para gestantes. Enfim, neste caso, os depósitos começarão a ser feitos em junho.

Cadastro do programa social

Em busca de oferecer à população um programa justo, que beneficia quem realmente necessita do dinheiro, o governo está atualizando o cadastro do Bolsa Família. O processo começou neste mês e deve ir até dezembro de 2023. Em suma, os beneficiários devem ir ao Centro de Referência em Assistência Social (CRAS).

Os CRAS terão a responsabilidade de chamar os beneficiários do Bolsa Família de suas regiões. Se as informações dos cidadãos estiverem de acordo com as exigências do programa social, o Bolsa Família continuará a ser pago normalmente. Caso os dados estiverem incompatíveis, haverá um cancelamento do benefício.

A princípio, pode-se fazer uma consulta do Bolsa Família através do aplicativo do programa social, ou pelo Ministério da Cidadania, através do telefone 121. Se for o caso, também é possível ao cidadão inscrito obter informações pela Central de Atendimento da Caixa Econômica Federal ligando para o número 111.

Calendário do Bolsa Família de maio

NIS com final 1: pagamento dia 18 de maio;

NIS com final 2: pagamento dia 19 de maio;

NIS com final 3: pagamento dia 22 de maio;

NIS com final 4: pagamento dia 23 de maio;

NIS com final 5: pagamento dia 24 de maio;

NIS com final 6: pagamento dia 25 de maio;

NIS com final 7: pagamento dia 26 de maio;

NIS com final 8: pagamento dia 29 de maio;

NIS com final 9: pagamento dia 30 de maio;

NIS com final 0: pagamento dia 31 de maio.

Nesta segunda-feira (22/05), começaram os pagamentos do Bolsa Família para os beneficiários com o número de inscrição social (NIS) terminado em 3. A princípio, normalmente os depósitos são feitos nos últimos dez dias úteis de cada mês. Do mesmo modo, o responsável pelo núcleo familiar pode movimentar os valores através de vários canais.

Dessa forma, é possível utilizar o cartão de débito e o cartão social nas lotéricas, correspondentes Caixa Aqui, terminais de autoatendimento, e em agências da Caixa. Vale ressaltar que os cartões e senhas do Auxílio Brasil continuam válidos para os pagamentos dos beneficiários do Bolsa Família de 2023.

Os cidadãos, através da conta Poupança Digital, podem fazer transferências, pagar suas contas, e também fazer um PIX direto no aplicativo de seu aparelho celular. Aliás, para fazer o download do app Caixa Tem e Bolsa Família é bastante simples e gratuito. Só é preciso ir a uma loja de apps para Android ou iOS.

Calendário do Bolsa Família de junho

NIS com final 1: pagamento dia 19 de junho;

NIS com final 2: pagamento dia 20 de junho;

NIS com final 3: pagamento dia 21 de junho;

NIS com final 4: pagamento dia 22 de junho;

NIS com final 5: pagamento dia 23 de junho;

NIS com final 6: pagamento dia 26 de junho;

NIS com final 7: pagamento dia 27 de junho;

NIS com final 8: pagamento dia 28 de junho;

NIS com final 9: pagamento dia 29 de junho;

NIS com final 0: pagamento dia 30 de junho.



Você também pode gostar:

Os beneficiáiros do Bolsa Família devem ficar atentos ao calendário de junho e ao pagamento adicional de R$50 para núcleos familiares com crianças e jovens entre 7 e 18 anos. Dessa forma, além destes, as mulheres gestantes também tem direito a receber o dinheiro. Em conclusão, para continuar no programa de transferência de renda, é preciso estar de acordo com as novas regras estabelecidas pelo Governo Federal.