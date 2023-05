Confira o Cronograma Atualizado das Principais Provas do Vestibular 2024

Todos os estudantes que pretendem prestar um ou mais vestibulares no ano de 2023 devem ter em mente que diversas datas são divulgadas pelas comissões organizadoras e que nem sempre é fácil memorizar todas.

Assim, para que você possa se organizar da melhor forma possível e turbinar a sua preparação para as provas, o artigo de hoje separou um resumo completo e atualizado com as datas dos principais vestibulares 2024, ou seja, os processos seletivos que irão acontecer em 2023 e que permitirão o ingresso dos aprovados no ano de 2024. Vamos conferir!

UFPR: Universidade Federal do Paraná

A UFPR, Universidade Federal do Paraná, é uma instituição de ensino superior pública que foi fundada no ano de 1912.

Segundo o edital do processo seletivo, as inscrições para o vestibular da UFPR irão começar no dia 1º de junho e permanecerão abertas até o dia 23 de agosto de 2023.

A primeira fase das provas, por sua vez, será aplicada no dia 22 de outubro de 2023, a partir das 14h. O exame terá uma duração máxima de 5h30.

A segunda fase do vestibular da UFPR 2024 irá acontecer nos dias 03 e 04 de dezembro de 2023. De acordo com o edital do processo seletivo, serão convocados para a segunda fase os candidatos melhor classificados na primeira fase.

Por fim, a divulgação dos resultados do vestibular da UFPR irá acontecer no dia 17 de janeiro de 2024.

IME: Instituto Militar de Engenharia

O IME é uma instituição pública que pertence ao Exército Brasileiro. O período de inscrições para a próxima edição do vestibular irá acontecer entre os dias 01 de junho e 11 de julho de 2023.

Confira as principais datas do cronograma do vestibular IME 2024:

Primeira fase do exame intelectual: será aplicada no dia 24 de setembro de 2023;

Divulgação dos resultados da primeira fase: 9 de outubro de 2023;

Segunda fase do exame intelectual: será aplicada em quatro dias consecutivos, ou seja, entre os dias 23 e 26 de outubro de 2023;

Divulgação dos resultados da segunda fase: 7 de dezembro de 2023;

Inspeção de Saúde, Exame de Aptidão Física e Avaliação Psicológica: 15 e 16 de janeiro de 2024.

ITA: Instituto Tecnológico de Aeronáutica



O ITA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica, é uma instituição militar de ensino superior que oferece diferentes cursos.

As inscrições para o vestibular do ITA ainda não estão abertas. Elas irão começar no dia 01 de junho e todos os candidatos poderão se inscrever até o dia 15 de julho de 2023.

As datas previstas para as provas do vestibular ITA 2024 são as seguintes:

Primeira fase: 08 de outubro de 2023;

Segunda fase: 07 e 08 de novembro de 2023.

USP: Universidade de São Paulo

A USP, Universidade de São Paulo, é uma das instituições de ensino mais renomadas do Brasil e oferece diversos cursos de graduação. O vestibular é organizado pela Fuvest e dividido em duas fases.

As inscrições para o Vestibular Fuvest 2024 ainda não estão abertas: elas acontecerão entre os dias 17 de agosto e 6 de outubro de 2023. Porém, os candidatos já podem solicitar a isenção da taxa de inscrição. Os pedidos serão aceitos pela Fuvest até o dia 14 de julho.

Na edição 2024 do vestibular, as provas da primeira fase serão aplicadas no dia 19 de novembro de 2023. A segunda fase do exame, por sua vez, irá acontecer nos dias 17 e 18 de dezembro de 2023.

Unicamp: Universidade Estadual de Campinas

A Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, é considerada uma das melhores universidades de toda a América Latina e possui um vestibular muito concorrido.

As inscrições para a próxima edição do vestibular da Unicamp poderão ser realizadas a partir do dia 31 de julho. Os candidatos poderão se inscrever até o dia 31 de agosto de 2023.

Em relação aos exames, a primeira fase das provas do vestibular 2024 será será aplicada no dia 29 de outubro. A segunda fase do vestibular, por sua vez, deverá ser aplicada nos dias 3 e 4 de dezembro de 2023.

Unicentro: Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná

As datas da próxima edição do vestibular da Unicentro também foram divulgadas. Os candidatos poderão se inscrever entre os dias 14 de agosto e dia 5 de setembro de 2023.

Os candidatos poderão solicitar a isenção da taxa de inscrição para participar do vestibular Unicentro 2024. Os pedidos poderão ser realizados entre os dias 24 de julho e 4 de agosto de 2023.

As provas do vestibular da Unicentro serão aplicadas em um único dia: 15 de outubro de 2023. Os exames irão acontecer no período da tarde.

Unioeste: Universidade Estadual do Oeste do Paraná

As prova do vestibular 2024 da Unioeste serão aplicadas no dia 17 de dezembro de 2023. É válido destacar que o vestibular da Unioeste será composto por apenas uma fase, com exames nos períodos matutino e vespertino.

As demais datas do processo seletivo serão divulgadas em breve pela instituição.

Unesp: Universidade Estadual Paulista

A Unesp é uma universidade muito ambicionada pelos vestibulandos. Os candidatos poderão se inscrever para participar da próxima edição do vestibular entre os dias 4 de setembro e 9 de outubro de 2023.

O vestibular irá acontecer em duas etapas diferentes: a primeira delas irá acontecer no dia 15 de novembro de 2023, enquanto a segunda fase será aplicada nos dias 10 e 11 de dezembro de 2023.