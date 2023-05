Confira os Números Sorteados no Concurso 2514 da Dupla Sena

Na noite deste sábado (13/05), foi realizado mais um sorteio do concurso 2514 da Dupla-Sena. O prêmio está na casa de R$1 milhão, de acordo com informações da Caixa Econômica Federal.

A aposta mínima da Dupla-Sena custa R$ 2,50. Os jogos dessa loteria acontecem às terças, quintas e sábados, sempre às 20h.

Os números sorteados no concurso da Dupla Sena 2514 foram:

1º sorteio: XX – XX – XX – XX – XX – XX

2º sorteio: XX – XX – XX – XX – XX – XX

A Dupla Sena é uma loteria que oferece duas chances de ganhar em cada concurso, sendo que os apostadores devem escolher entre 6 e 15 números em cada um dos sorteios. Os prêmios são distribuídos de acordo com a quantidade de acertos em cada sorteio, sendo que quem acerta mais números leva a premiação maior.

Se você fez uma aposta no concurso da Dupla Sena 2514, não deixe de conferir seus números para ver se você é o novo milionário da loteria. O prêmio pode ser retirado em até 90 dias após a data do sorteio e é importante ressaltar que o bilhete premiado deve ser apresentado em uma agência da Caixa Econômica Federal.

Além do prêmio principal, a Dupla Sena também premia os acertadores de 5, 4 e 3 números em cada um dos sorteios. Portanto, se você acertou uma quantidade menor de números, ainda pode ter direito a uma premiação.

Dupla Sena: Conheça a loteria que oferece duas chances de ganhar em um único bilhete

A Dupla Sena é uma das loterias mais populares do Brasil. Ela é conhecida por oferecer duas chances de ganhar em um único bilhete, o que a torna bastante atrativa para os jogadores que buscam aumentar suas chances de premiação.

Neste artigo, vamos explicar como funciona a Dupla Sena, como jogar, as chances de ganhar e outras informações importantes.

Como funciona a Dupla Sena

A Dupla Sena é um jogo de loteria em que o apostador escolhe de 6 a 15 números, dentre os 50 disponíveis. O sorteio é realizado duas vezes por semana, às terças e sextas-feiras, às 20h. O valor da aposta mínima, com seis números, é de R$ 2,50.

O sorteio é realizado em duas etapas, onde são sorteados seis números em cada uma delas. O prêmio principal é destinado ao apostador que acertar as seis dezenas sorteadas na primeira etapa. No entanto, é possível ganhar prêmios menores acertando de quatro a cinco números na primeira etapa ou acertando as seis dezenas na segunda etapa.

Chances de ganhar



Você também pode gostar:

As chances de ganhar na Dupla Sena variam de acordo com a quantidade de números escolhidos na aposta. Na aposta mínima, com seis números, a probabilidade de acertar as seis dezenas na primeira etapa é de 1 em 15.890.700. Já a chance de acertar as seis dezenas na segunda etapa é de 1 em 2.332.800.

No entanto, é importante lembrar que é possível ganhar prêmios menores acertando menos números. Por exemplo, na aposta mínima, a chance de acertar quatro números na primeira etapa é de 1 em 2.332 e a de acertar cinco números é de 1 em 154.

Premiação

O prêmio principal da Dupla Sena acumula caso ninguém acerte as seis dezenas sorteadas na primeira etapa. O valor acumulado é adicionado ao prêmio principal do próximo concurso, aumentando assim o valor a ser distribuído.

Os valores dos prêmios variam de acordo com a quantidade de acertos e o número de ganhadores em cada faixa de premiação. O rateio é feito da seguinte forma:

45% do valor arrecadado é destinado à premiação dos acertadores das seis dezenas na primeira etapa;

10% é destinado à premiação dos acertadores das seis dezenas na segunda etapa;

19% é destinado à premiação dos acertadores de cinco dezenas na primeira etapa;

20% é destinado à premiação dos acertadores de quatro dezenas na primeira etapa;

6% é destinado à premiação dos acertadores das seis dezenas na primeira etapa do próximo concurso.

Jogue sem sair de casa

Para realizar uma aposta online na Dupla Sena, é necessário se cadastrar no site e atender a alguns requisitos, como ter mais de 18 anos e um CPF válido no Brasil. Ao contrário das apostas presenciais, as apostas online exigem um gasto mínimo de R$ 30, que pode ser usado em outras loterias, como Mega-Sena, Quina, Lotofácil e outras. O pagamento deve ser realizado por cartão de crédito ou internet banking da Caixa Econômica Federal (CEF).