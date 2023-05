Confira Se Você Tem Direito e Saiba Como Solicitar o Seu Ainda Hoje

O pagamento do Auxílio Gás 2023 é ainda um assunto que gera muitas dúvidas entre os interessados a se candidatar ao recebimento. Especialmente com os debates recentes em relação ao programa e a sua viabilidade.

Por exemplo, com as dificuldades econômicas que o país enfrenta atualmente, prevê-se que o governo federal implemente uma redução no valor do auxílio a partir do próximo mês (06).

Essa medida também é uma resposta à recente diminuição do preço do gás, que foi anunciada pela Petrobras.

O objetivo assim, é ajustar o benefício de acordo com as mudanças no mercado, buscando equilibrar o apoio fornecido aos cidadãos com os custos atualizados, além das articulações políticas em si.

De qualquer forma, essa assistência financeira é muito bem vinda por milhares de brasileiros, entretanto boa parte dessas pessoas nem sabem se são elegíveis ao recebimento do repasse.

Esse texto foi organizado para esclarecer todas as suas dúvidas referente ao Auxílio Gás 2023, suas mudanças e como solicitar a assistência. Continue a leitura!

A quem se destina o Auxílio Gás 2023?

Se tratando de um benefício social, você já deve saber que é um programa destinado a pessoas com baixa renda. Por isso, o primeiro requisito é que a família esteja cadastrada no CadÚnico.

Afinal, é a partir desse banco de dados que o Governo Federal e demais órgãos administrativos podem identificar perfis elegíveis ao recebimento desse e de outros benefícios. Além disso, vale mencionar, é imprescindível que os seus dados cadastrais estejam devidamente atualizados.

Perfis de beneficiários:

Para ser beneficiário o limite de renda per capita, ou seja, por integrante da família, deve ser igual ou inferior a meio salário-mínimo;

Adicionalmente, são prestados serviços às famílias que incluam indivíduos beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC/Loas), independentemente de estarem ou não registrados no Cadastro Único (CadÚnico);

Estão englobadas também as famílias que se inscreveram nos programas de transferência de renda implementados pelos três níveis de governo, isto é, municipal, estadual ou federal.

Por fim, existe um grupo específico que tem prioridade em receber a assistência financeira: mulheres que foram vítimas de violência doméstica.

Pagamentos e atualizações

A transferência desse recurso acontece a cada dois meses, sendo depositado geralmente em conjunto com a parcela do Bolsa Família ou em uma poupança social digital. O valor é variável e leva em consideração a média nacional do preço desse produto nos últimos seis meses.

Todavia, o objetivo do programa é cobrir integralmente o valor do botijão de gás de cozinha. No mês de abril, por exemplo, um repasse no valor de R$ 110 foi disponibilizado para beneficiar um total de 5,7 milhões de famílias.

Todavia, como mencionamos no início do texto, já foi anunciado uma diminuição no valor desse benefício. Isso vai acontecer devido o anúncio recente da Petrobras, que através de uma estratégia econômica, reduziu o valor desse item.

Assim, de uma forma geral, o valor do gás está abaixo de R$ 100. Logo, o reajuste será efetivado em breve. Mas, a boa notícia é que, essa redução no preço do gás permitirá disponibilizar mais recursos no orçamento do programa.

Dessa forma, existe a possibilidade de beneficiar um número maior de pessoas, ampliando o alcance e o impacto do Auxílio Gás 2023.

Vamos conferir agora como participar do recebimento dessa assistência financeira?

Como receber o Auxílio Gás 2023?

Primeiramente, vale ressaltar que, a inscrição no CadÚnico é a principal forma de acesso a essa e outros benefícios assistencialistas. Para se inscrever, é necessário comparecer pessoalmente ao Centro de Referência de Assistência Social (Cras) localizado em sua cidade.

Essa etapa é importante para garantir a correta identificação das necessidades e particularidades de cada família. Recomenda-se que antes de se dirigir até o local, você entre em contato por telefone, assim será orientado melhor sobre o procedimento e documentos necessários.

Em seguida, as famílias serão escolhidas para o recebimento do Auxílio Gás 2023 através de sorteios promovidos pelo órgão encarregado da administração do programa.

Lembrando que existem as prioridades consideradas, como a menor renda per capita, a atualização recente dos dados e titulares mulheres vítimas de violência doméstica.

Por fim, no caso de beneficiários do BPC, o pagamento será realizado diretamente ao titular do benefício assistencial ou ao seu Responsável Legal designado.