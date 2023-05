Confirmado: Bolsa Família de Maio Será Antecipado; Confira a Data de Pagamento

O Governo Federal já confirmou que o pagamento do Bolsa Família será antecipado para dois grupos de beneficiários do programa. Este mês, a Caixa Econômica vai começar os repasses a partir do dia 18 de maio.

O Bolsa Família é o maior programa de distribuição de renda do Brasil e atende milhares de famílias em estado de vulnerabilidade social. A seguir, confira mais detalhes sobre o pagamento de maio e veja o calendário oficial completo.

Bolsa Família terá pagamento adiantado em maio

Os repasses do Bolsa Família iniciarão no dia 18 de maio e o governo já anunciou que dois novos grupos receberão de forma antecipada. O direito à antecipação são para os beneficiários com NIS (Número de Identificação Social) final 3 e 8.

O calendário oficial prevê que quem possui o NIS final 3 receberá no dia 22 de maio. Além disso, os beneficiários com NIS final 8 deveriam receber apenas no dia 29. As duas datas caem em uma segunda-feira.

Sendo assim, o Governo Federal liberou uma medida que permite a liberação do pagamento dois dias antes para aqueles que recebem na segunda-feira. Sendo assim, estas famílias já poderão sacar o benefício no sábado.

Ao final desta matéria, você poderá conferir o calendário completo com as datas de pagamento do Bolsa Família.

Repasses com pagamento bônus continuará em maio

Atualmente, o valor do Bolsa Família está fixado em R$ 600 por família. Além disso, o Governo Federal também implementou a política de pagamento bônus no programa.

Este mês, as famílias que possuem crianças de até 6 anos de idade poderão receber o benefício Primeira Infância, atrelado ao Bolsa Família. Através dele, haverá o pagamento de um bônus de R$ 150 por cada criança que compor o grupo familiar.

Além disso, o ministro Wellington Dias, chefe do Ministério do Desenvolvimento Social, já confirmou que haverá o repasse de outro adicional, agora, direcionado para gestantes e pessoas que possuem entre 7 e 18 anos incompletos.

Para estes grupos o pagamento extra será de R$ 50 e os repasses estão previstos para iniciar em junho deste ano.

Calendário de pagamentos do Bolsa Família



Você também pode gostar:

Os pagamentos do Bolsa Família são realizados sempre na segunda quinzena do mês e é organizado de acordo com o último número do NIS dos beneficiários.

Em maio, os repasses iniciarão no dia 18 para os beneficiários com NIS final 1. Assim, o período de pagamento se encerrará no dia 31 de maio, com as famílias que possuem o NIS final 0.

A seguir, confira o calendário de pagamentos do Bolsa Família de maio:

Final de NIS 1: 18 de maio;

Final de NIS 2: 19 de maio;

Final de NIS 3: 22 de maio – ANTECIPADO PARA O SÁBADO, DIA 20/05!;

Final de NIS 4: 23 de maio;

Final de NIS 5: 24 de maio;

Final de NIS 6: 25 de maio;

Final de NIS 7: 26 de maio;

Final de NIS 8: 29 de maio – ANTECIPADO PARA O SÁBADO, DIA 27/05!;

Final de NIS 9: 30 de maio;

Final de NIS 0: 31 de maio.

Como sacar o benefício?

A Caixa Econômica Federal é a responsável por realizar os repasses do Bolsa Família. Assim, fornece vários canais de atendimento para os seus clientes.

Os beneficiários poderão utilizar o cartão do Bolsa Família ou do Auxílio Brasil para sacar o pagamento. Além disso, também está disponível o aplicativo Caixa Tem. A plataforma está disponível para todos os clientes e permite que os usuários acessem a sua conta social digital para recebimento dos benefícios governamentais.

Através do Caixa Tem é possível realizar transferências bancárias, PIX, pagamento de boletos, recarga de celular e garante acesso a vários outros serviços bancários.

Confira o calendário oficial a seguir: