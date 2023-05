Conheça as obras literárias que podem cair no vestibular e prepare-se para os concursos!

A literatura é uma forma de expressão artística que reflete a sociedade, a história, os valores e as ideias de determinado período. Ao exigir obras literárias nos vestibulares, busca-se ampliar o repertório cultural dos estudantes, permitindo que eles tenham contato com diferentes visões de mundo, contextos históricos e estilos literários.

Ao refletir sobre as temáticas, os personagens, os contextos e os recursos literários presentes nas obras, os estudantes são incentivados a questionar, interpretar e formar opiniões embasadas. Apresentaremos a seguir, uma lista com algumas das obras que podem cair nas provas de vestibulares em 2023.

Nove Noites, de Bernardo Carvalho

Nove Noites é um romance complexo que mescla ficção e realidade. O autor explora a figura do antropólogo Buell Quain e sua busca pelo sentido da vida e da morte. Carvalho constrói uma narrativa densa, mergulhando no passado e no presente, enquanto reflete sobre as limitações do conhecimento humano e os mistérios da existência.

No vestibular, as questões sobre essa obra podem explorar pontos que envolvem a análise da linguagem, estrutura narrativa e a reflexão sobre os limites do conhecimento humano.

Mensagem, de Fernando Pessoa

Trata-se de uma obra poética que retrata a história de Portugal e a construção da identidade nacional. Através de seus poemas, Fernando Pessoa aborda temas como nacionalismo, identidade, história e destino coletivo. No vestibular, a obra pode aparecer em questões que explorem a análise da estrutura poética, simbolismos, a relação entre o indivíduo e a nação, além do contexto histórico de Portugal.



Alguma Poesia, de Carlos Drummond de Andrade

Os poemas dessa coletânea revelam a sensibilidade e a melancolia características do autor. Drummond aborda temas do cotidiano, da solidão, do amor e da passagem do tempo, em uma linguagem simples e direta que captura a essência da existência humana.

No vestibular, os poemas de Drummond costumam aparecer em questões que envolvem a interpretação de figuras de linguagem, a análise do eu lírico e a compreensão do universo poético do autor. Portanto, vale a pena estudar não só a sua obra, mas também a sua trajetória e livros de maior destaque.

Torto Arado, de Itamar Vieira Junior

A narrativa gira em torno da vida de duas irmãs, Bibiana e Belonísia, no sertão da Bahia. Assim, a obra aborda questões como a desigualdade social, a luta pela terra e a resistência cultural das comunidades rurais. Itamar Vieira Junior utiliza uma narrativa envolvente e poética para explorar as complexidades da vida no campo e as relações de poder.

Nesse sentido, a obra revela a força da escrita e da narrativa para dar voz a personagens marginalizados. No vestibular, as questões sobre o livro de Itamar Vieira podem solicitar a análise da estrutura narrativa, a representação de personagens e a reflexão sobre questões sociais e históricas do Brasil.

Terra Sonâmbula, de Mia Couto

Ambientado durante a guerra civil em Moçambique, a obra Terra Sonâmbula está intimamente ligada a história do país. Mia Couto utiliza uma linguagem poética e metafórica para contar a história de dois personagens que buscam refúgio em um ônibus abandonado. A obra retrata os horrores da guerra e as tradições africanas. Desse modo, a narrativa revela uma busca pela identidade em meio ao caos.

Os vestibulares podem cobrar essa obra em questões que explorem a interpretação de metáforas, por exemplo. Além disso, as questões podem solicitar a análise da estrutura narrativa não linear e a reflexão sobre as consequências da guerra na sociedade.

Olhos d’Água, de Conceição Evaristo

Olhos d’Água é uma coletânea de contos que retrata a realidade de personagens marginalizados na sociedade brasileira. Conceição Evaristo aborda questões como racismo, violência, pobreza e desigualdade social. Os contos são marcados por uma linguagem poética e sensível, que dá voz e visibilidade aos personagens invisibilizados. No vestibular, a obra pode ser explorada em questões que envolvem a análise da estrutura narrativa dos contos, a representação de personagens e a reflexão sobre questões sociais contemporâneas.

