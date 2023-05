Conhecendo o Programa de Matérias do Vestibular do ITA: Tudo o que Você Precisa Saber

O Instituto Tecnológico de Aeronáutica, conhecido simplesmente como ITA, é uma instituição de ensino superior pública renomada da Força Aérea Brasileira (FAB) que foi criada na primeira metade do século XX.

O vestibular que permite o ingresso dos candidatos aprovados ao ITA é um dos mais concorridos de todo país. Assim, se você pretende prestar esse vestibular, é fundamental que você tenha em mente o que será cobrado nas matérias que compõem a prova.

Assim, para te ajudar a conseguir um bom desempenho na prova, o artigo de hoje separou um resumo completo com tudo aquilo que será cobrado no vestibular ITA 2024. Vamos conferir!

O que será cobrado no vestibular ITA 2024: provas

O vestibular 2023 do ITA será dividido em 3 fases diferentes. São elas:

Primeira fase: exame de escolaridade com questões de múltipla escolha sobre Matemática, Física, Química, Português e Inglês. A prova será aplicada no dia 08 de outubro de 2023 ;

Segunda fase: exclusiva para os candidatos aprovados na primeira fase. Será composta por questões dissertativas de Matemática, Química e Física e por uma redação . Será aplicada nos dias 07 e 08 de novembro de 2023.

A terceira fase será composta pela Inspeção de Saúde, Análise Psicológica, Exame Toxicológico e Heteroidentificação.

Vamos conferir, a seguir, o que será cobrado na primeira e na segunda fase do vestibular do ITA.

Vestibular ITA 2024: Matemática

As questões de Matemática da primeira e da segunda fase do vestibular do ITA serão baseadas em alguns tópicos principais. Conheça os principias a seguir:

Teoria elementar dos conjuntos:

Números complexos;

Progressões aritméticas e progressões geométricas;

Funções;

Polinômios;

Equações algébricas;

Combinatória;

Trigonometria;

Geometria analítica;

Geometria plana;

Geometria espacial.

Vestibular ITA 2024: Química

As questões de Química do vestibular do ITA abordarão alguns temas específicos (mencionados a seguir) e também a capacidade do candidato de aplicar os conceitos em problemas envolvendo situações do quotidiano.

Descubra quais são os tópicos que serão cobrados na prova:

Objetivos e ramos da Química;

Matéria;

Misturas heterogêneas;

Elementos químicos;

Átomos e moléculas;

Bases estequiométricas da teoria atômica moderna;

Ligações químicas;

Soluções;

Reações químicas;

Equilíbrio químico;

Termoquímica;

Cinética química;

Ácidos, bases, sais e óxidos;

Eletroquímica;

Química orgânica;

Bioquímica;

Polímeros;

Química ambiental.



Vestibular ITA 2024: Física

As questões de Física do vestibular do ITA irão avaliar a capacidade do candidato de usar os tópicos selecionados em problemas envolvendo situações do dia-a-dia, fenômenos naturais ou aparatos tecnológicos.

O edital do processo seletivo deixa claro que os temas de Física não serão necessariamente cobrados em questões individuais, uma vez que as questões poderão exigir a aplicação de mais de um tópico para a sua resolução.

Confira alguns dos principais temas selecionados pelo ITA para as questões de Física:

Noções sobre medidas físicas;

Análise Dimensional;

Grandezas escalares e vetoriais;

Cinemática escalar da partícula;

Movimento de projéteis;

Movimento circular;

Cinemática vetorial;

Conceito de força;

Leis fundamentais da Mecânica;

Trabalho e energia cinética;

Gravitação universal;

Movimentos periódicos;

Movimento harmônico simples;

Superposição de movimentos harmônicos simples de mesma direção e de direções perpendiculares;

Estudo dos fluidos em equilíbrio;

Princípios de Arquimedes e de Pascal;

Equação de Torricelli;

Termologia;

Ondas transversais e longitudinais;

Óptica geométrica;

Natureza ondulatória da luz;

Cargas elétricas;

Condutores e isolantes;

Campo magnético;

Indução eletromagnética;

Efeito fotoelétrico.

Vestibular ITA 2024: Português

A matéria de Português estará presente na primeira e na segunda fase do vestibular do ITA 2024. As perguntas da primeira abordarão tópicos de gramática, bem como tópicos que envolvam a capacidade do candidato de ler e interpretar os livros que fazem parte da lista de leituras obrigatórias. São eles:

A falecida – Nelson Rodrigues. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2013;



A falecida – Direção de Leon Hirzsman, roteiro de Eduardo Coutinho, com base na peça de Nelson Rodrigues. Brasil, 1965, 90min;



Nós matamos o cão tinhoso! – Luís Bernardo Honwana. São Paulo: Editora Kapulana, 2017;



O avesso da pele – Jeferson Tenório. São Paulo: Companhia das Letras, 2020.

Quanto aos tópicos gramaticais que podem ser cobrados, podemos destacar aqueles relacionados à morfologia, sintaxe e semântica. Em relação à interpretação de texto, as questões visam avaliar a leitura dos livros indicados, a capacidade de análise dos textos e o conhecimento das características estilísticas e do contexto histórico-cultural de cada obra.

A segunda fase do vestibular, por sua vez, abordará a matéria de Português por meio da prova de redação, na qual o candidato deverá escrever um texto dissertativo. Na redação, serão avaliados: a capacidade de dissertar sobre o tema proposto, o desenvolvimento do texto e o adequado emprego de recursos linguísticos e discursivos próprios da norma padrão.

Vestibular ITA 2024: Inglês

As questões de Inglês do vestibular do ITA serão todas de múltipla escolha e irão avaliar a habilidade do candidato de compreender textos em língua inglesa e de entender expressões idiomáticas e tiras cômicas.