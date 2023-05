Conor McGregor celebra vitória de US$ 5,1 milhões sobre Manny Pacquiao e avisa Artem Lobov que ele é o próximo

Conor McGregor e sua equipe jurídica estão vindo para tudo.

Na quarta-feira, foi relatado que a Paradigm Sports – a agência que representa McGregor – venceu uma batalha legal contra o superastro do boxe Manny Pacquiao depois que um juiz decidiu que Pacquiao estava em quebra de contrato após o recente fracasso das negociações entre Paradigm e Pacquiao. Pacqiao, de 44 anos, foi condenado a pagar US$ 5,1 milhões à Paradigm e também é responsável por pelo menos US$ 2 milhões em honorários advocatícios.

McGregor abordou o veredicto na noite de quarta-feira em um tweet excluído, primeiro discutindo o veredicto de Pacquiao e depois ameaçando o ex-amigo que se tornou inimigo Artem Lobov, com quem McGregor também está envolvido em processos legais.

“Manny deve 8 all-in”, escreveu McGregor. “5,1 ele deve e depois 2,9 em honorários advocatícios. Os honorários advocatícios são pesados, mas é isso que fazemos. Operações de peso pesado.

“Rartem você já me deve duas rodadas de custas judiciais, concedidas pelo juiz. Haverá um julgamento em sua casa à medida que isso avança, porque eu sei…”

Lobov também sofreu uma derrota para a equipe jurídica de McGregor recentemente, com um juiz negando a Lobov uma liminar para impedir que McGregor atirasse nele nas redes sociais. McGregor insultou Lobov publicamente várias vezes depois que Lobov o processou pelo que ele considera lucros não pagos da marca de uísque nº 12 adequada de McGregor. Lobov afirma que foi um dos principais contribuintes para a fundação da marca, que teve seu controle acionário vendido para a Proximo Spirits em 2021 por US $ 600 milhões.

Os dois já foram considerados inseparáveis, com McGregor ajudando a levar Lobov à proeminência quando o lutador russo fez parte da equipe de McGregor na temporada 22 de O ultimo lutador. Após Lobov entrar com o processo Proper No. 12, McGregor chamou Lobov de “rato” e “linguiça crua de uma coisa”, o que levou Lobov a tentar uma liminar.

Quanto a Pacquiao, a decisão de $ 5,1 milhões se divide em que a Paradigm terá que reembolsar $ 3,3 milhões por um adiantamento que foi pago a Pacquiao em antecipação a uma luta de fevereiro de 2020 com Mikey Garcia que nunca se materializou e um adicional de $ 1,8 milhão em danos. A Paradigm acusou os parceiros de negócios de Pacquiao de interferir nas negociações Pacquiao-Garcia, resultando na assinatura de Pacquiao com o Premier Boxing Champions de Al Haymon e Garcia se separando da Paradigm.

Respondendo a comentários no Twitter, McGregor reconheceu a grandeza de Pacquiao, mas disse que o lendário lutador ainda vai pagar.

Sim, não, ele é incrível. Ele ainda deve a massa, mas, rapaz. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 4 de maio de 2023