Conor McGregor fala sobre aparição no BKFC 41 e potencial luta contra Mike Perry: ‘Fui chamado para o ringue’

Conor McGregor está pronto para largar as luvas.

A estrela do UFC ganhou as manchetes no último sábado após o evento principal do BKFC 41 em Broomfield, Colorado, quando ele entrou no ringue para enfrentar Mike Perry. Perry tinha acabado de conseguir uma vitória brutal por nocaute técnico sobre o ex-campeão dos médios do UFC, Luke Rockhold.

Na segunda-feira, McGregor comentou sobre sua aparição via Instagram e parecia entusiasmado com a ideia de competir no boxe sem luvas, possivelmente até contra Perry.

“Me chame de pata nua ‘cortada’”, escreveu McGregor. “Estilos fazem lutas. Bem como conjuntos de regras. Assim como tudo. Se você está com medo, vá à igreja. Fui chamado para o ringue ontem à noite. Eu não temo nada. Nenhum homem que respira ar. Eu só temo a Deus e obedeço a Deus e se Deus me guiar para uma luta profissional sem luvas no meu tempo pelo meu novo título mundial, eu o farei.”

“Ótima noite ontem à noite. É muito interessante lá fora, com certeza. Parabéns aos lutadores. Dois dos meus antigos inimigos competiam em um destruidor de celeiros e um cara que ‘Cowboy’ [Donald Cerrone] submetido em uma rodada é agora o homem neste esporte batendo um ex-campeão mundial dos médios. Incrível.”

A outra luta que McGregor mencionou foi o co-evento principal entre Eddie Alvarez e Chad Mendes, que viu Alvarez vencer por decisão dividida sobre seu ex-lutador do UFC. McGregor derrotou Mendes para reivindicar seu primeiro título do UFC, um cinturão interino dos penas, e mais tarde derrotou Alvarez pelo título dos leves para se tornar um campeão de duas divisões.

Se McGregor se envolvesse no boxe sem luvas, não seria a primeira vez que ele desviava do octógono para o círculo quadrado. Em agosto de 2017, McGregor – enquanto ainda estava sob contrato com o UFC – lutou contra a lenda do boxe Floyd Mayweather na T-Mobile Arena em Las Vegas, uma luta que encabeçou os pay-per-views mais lucrativos da história dos esportes de combate.

McGregor está atualmente marcado para uma luta no UFC com Michael Chandler, com data ainda a ser definida após a conclusão do O lutador final 31, que apresenta os lutadores como treinadores adversários. Parece improvável que McGregor marque um confronto com Perry em breve, se é que alguma vez, mas ele claramente não está descartando isso.

“Esta luta aconteceu na divisão de 185 libras”, escreveu McGregor. “Nunca lutei nesse peso, mas posso chegar lá tranquilamente como um freezer na geladeira. Claro que sim. Quem sabe senão Deus e eu confio em Deus.”

Veja a legenda completa não editada de McGregor abaixo.