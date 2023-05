Conor McGregor feliz por Francis Ngannou, mas lamenta falta de competição no PFL

Conor McGregor ainda acredita que Francis Ngannou deveria ter resolvido as coisas com o UFC.

McGregor está feliz por Ngannou e o ex-campeão peso-pesado do UFC fecharem os olhos com o PFL, disse ele em entrevista a Ariel Helwani. O problema, porém, é que não há competição suficiente no PFL.

“Estou feliz por Francis, em primeiro lugar”, disse McGregor. “Jogo justo para ele. Ele fez sua coisa. Ainda acho que ele deveria ter chegado a um acordo com o UFC. Com quem ele vai lutar? Quem ele vai lutar que vai capturar o público em geral? Não há ninguém. Não há confronto em que eu possa pensar, que eu possa dizer a mim mesmo que vai ser grande.

Depois que Ngannou permitiu que seu contrato com o UFC expirasse, McGregor indicou que o ex-campeão havia sido bem cuidado pelo líder da indústria e deveria ter considerado mais um novo contrato.

O novo PFL de Ngannou garante não apenas uma série de concessões incríveis e adoçantes do PFL, mas também uma bolsa garantida de $ 2 milhões para seus oponentes. McGregor não conseguiu encontrar nenhuma falha nisso.

“Isso é louvável, com certeza”, disse ele. “Como eu disse, estou feliz por ele. Eu só não vejo um burburinho no anúncio. Eu não posso ver um nome que vai me fazer ir [stands up]. É isso.”

O novo contrato de Ngannou com o PFL é apenas uma parte de sua nova carreira pós-UFC. Espera-se que ele faça uma luta de boxe de alto nível e fez campanha publicamente por um confronto com o campeão dos pesos pesados ​​Tyson Fury, que recentemente chamou o atual campeão dos pesos pesados ​​Jon Jones, iniciando uma troca picante nas mídias sociais.

Um olhar fixo entre Ngannou e Fury fez parecer que a luta poderia ser realidade. McGregor não vê dessa forma, no entanto.

“Também não vejo isso acontecendo”, disse McGregor. “Eu só acho que há muitas lutas melhores disponíveis para o [boxers]. A divisão dos pesos pesados ​​está fervendo. Eles têm tantas brigas.”

Questionado sobre o potencial de Ngannou como boxeador, McGregor novamente elogiou o camaronês de 36 anos. Ngannou está de volta à academia após uma lesão no joelho que sofreu na luta pela unificação do cinturão no UFC 270 e vem treinando para a volta.

“Ele é um homem poderoso, e eu o vi na Califórnia em ótimas condições, trabalhando em sua fisioterapia, e pensei, ‘ele parece muito bem’”, disse McGregor. “Mas simplesmente não consigo colocar um nome ou algo que faça o público em geral pular. Desejo-lhe felicidades e estou feliz por ele, e ele conseguiu patrimônio e tudo mais, mas deveria ter ficado. Mas eles são teimosos no UFC também. Portanto, mais poder e tudo de bom.

Espera-se que McGregor lute contra adversários O lutador final 31 treinador Michael Chandler no final deste ano.