Conor McGregor: Michael Chandler ‘feito sob medida’ por levar um chute na cabeça

Conor McGregor tem grandes expectativas para a próxima etapa de sua carreira.

O ex-campeão de duas divisões do UFC deve retornar à ação no final de 2023 contra Michael Chandler após a corrida de treinamento da dupla em O lutador final 31, que já encerrou as filmagens e começa a ser exibida na noite de terça-feira. McGregor não luta desde julho de 2021, quando sofreu uma lesão devastadora na perna em sua trilogia contra Dustin Poirier, mas gosta do que vê na luta contra Chandler.

“Não apenas um retorno – o maior retorno em esportes de combate”, disse McGregor em uma entrevista produzida pelo UFC. “Isso vai ser [that]. Eu vou chutar esse cara na cabeça. Ele é feito sob medida para ser chutado para todo lado, e é isso que pretendo. Meu objetivo é envolver essa barra de aço em volta do oponente. E você verá uma imagem da perna pendurada [at UFC 264] e então você verá um visual de uma cabeça pendurada. Então, estou empolgado e motivado para isso, e firme em meu caminho em direção a isso.”

Embora não haja um cronograma definitivo para o retorno de McGregor, o presidente do UFC, Dana White, revelou recentemente que a promoção está prevista para o final de novembro ou dezembro. McGregor deixou o programa antidoping do UFC com a USADA durante a recuperação de sua lesão na perna e é obrigado a retornar à piscina por seis meses antes de poder competir novamente.

Chandler carrega apenas um recorde de 2-3 em cinco aparições no UFC desde que ingressou na promoção em 2021, após uma longa corrida como uma das caras do Bellator, mas rapidamente se estabeleceu como um dos lutadores mais empolgantes da divisão leve da promoção. Sua batalha com Justin Gaethje até conquistou o prêmio de Luta do Ano de 2021 do MMA Fighting.

“Ele tem feito algumas lutas emocionantes. Ele está ansioso. Ele está disposto a lutar. Ele é um jogador, você o chamaria. E ele também não é um lutador ruim, então estou feliz com o adversário”, disse McGregor.

“Eu realmente não me importo. Eu aceitei esse show, era eu e Chandler, então novamente isso não me incomoda. O que eu espero neste mundo? Espero mais 100 lutas. Espero consistência. Espero uma corrida. Eu tive isso ligado, desligado, ligado, desligado pelo último tempo e só quero obter essa boa consistência. E agora, quando volto, é aqui que está.”

Consistência é algo que McGregor há muito cobiça.

O irlandês lutou apenas quatro vezes desde que se tornou bicampeão em 2016, com a vitória sobre Eddie Alvarez. McGregor detém um recorde insignificante de 1-3 ao longo desse tempo, com sua única vitória decorrente de uma disputa de 2020 contra Donald Cerrone. McGregor fez várias pausas desde a luta de Alvarez, mas quando voltar a enfrentar Chandler, será a pausa mais longa de sua carreira no UFC. E ele está cansado dessa inconsistência.

“Um [fight per year] não é [enough]. Eu preciso de [more]. Eu quero quatro – três ou quatro”, disse McGregor. “Se eu conseguir chegar onde preciso chegar, três ou quatro por ano é perfeito. Um é a loucura. E tem sido um, um, um ano, um ano de folga, um ano, um ano de folga e, obviamente, com a perna, demorou um pouco mais.

McGregor, 34, reiterou seu interesse em lutar tanto no peso leve quanto no meio-médio, mas também mencionou que uma luta contra o campeão dos penas do UFC, Alexander Volkanovski, “pode ser boa em algum momento”. Ele e Volkanovski ainda farpas negociadas pelo Twitter na terça-feira sobre um possível confronto.

Primeiro, porém, é TUF 31 e Chandler – bem como um retorno no final de 2023 que McGregor espera que marque o início de um capítulo mais ativo para sua carreira no MMA.

“Ainda não terminamos”, disse McGregor. “Ainda não terminamos, então, quando terminar, sinto que terei um círculo completo e estarei onde quero estar.”