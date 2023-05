Conor McGregor oferece atualização sobre a luta de Michael Chandler, lutaria com Canelo Alvarez ‘sem problemas’

Conor McGregor está confiante de que retornará ao UFC antes do final de 2023.

Com O ultimo lutador Com a temporada 31 marcada para estrear em 30 de maio, ainda não há data oficial para o esperado confronto de McGregor contra o colega técnico Michael Chandler. Embora o reality show vá até agosto, a data da luta de McGregor permanece um mistério, com dúvidas sobre o momento, porque o superastro irlandês ainda não voltou ao programa antidoping do UFC.

McGregor é obrigado a passar por seis meses de testes de drogas antes de poder lutar novamente, mas ele afirma que a questão já foi resolvida e agora ele está apenas esperando uma data exata para seu retorno.

“Está feito”, respondeu McGregor quando perguntado sobre voltar ao programa antidoping do UFC durante uma discussão na mídia na sexta-feira. “No final do ano, estou de volta àquela gaiola depois de competir. Estou me preparando agora, pronto para ir.

“[The fight against] Michael Chandler, será anunciado durante O ultimo lutador. O ultimo lutador vai ao ar em alguns dias na ESPN, e quando o programa terminar, teremos uma data marcada para os fãs.”

Com base no histórico de testes atual disponível na Agência Antidoping dos Estados Unidos, atualizado em 18 de maio, McGregor ainda não foi testado em 2023, embora isso não signifique necessariamente que ele não esteja disponível para testes.

Embora o momento dessa luta ainda esteja para ser determinado, McGregor também abordou seu possível retorno ao boxe – um movimento sobre o qual ele fala com frequência desde sua derrota em 2017 para Floyd Mayweather.

McGregor está atualmente apoiando a compatriota Katie Taylor antes de sua luta na Irlanda no sábado, então o boxe está definitivamente em sua mente.

Quando questionado sobre a possibilidade de desafiar Saul “Canelo” Alvarez, que recentemente despachou o desafiante obrigatório John Ryder em uma decisão de 12 assaltos, McGregor parecia pronto para o desafio.

“Sou canhoto, Ryder era canhoto, Billie Joe [Saunders] era um canhoto”, disse McGregor. “Eu vi métodos, vi coisas que faria e sei que ele está diminuindo. Eu lutaria com o Canelo sem problemas. Sem problemas.”

Antes que ele possa planejar uma luta contra “Canelo” no ringue de boxe, McGregor primeiro precisa retornar ao UFC com a esperança de que uma vitória sobre Chandler possa colocá-lo de volta na disputa pelo título.

Quando voltar a lutar, McGregor estará fora de ação por mais de dois anos, com sua última luta ocorrendo em julho de 2021, quando quebrou a perna na luta contra Dustin Poirier.