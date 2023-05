Conor McGregor promete superar o recorde de nocautes de todos os tempos de Matt Brown no UFC; Brown responde

Conor McGregor está vindo para tudo pelo que Matt Brown e Derrick Lewis trabalharam.

Aos 42 anos, Brown empatou com Lewis pelo recorde de todos os tempos do UFC de mais nocautes no sábado no UFC Charlotte, acumulando seu 13º nocaute no UFC com uma finalização devastadora no primeiro round sobre Court McGee. Depois disso, Brown prometeu continuar sua jornada no UFC e um dia reivindicar a posse exclusiva do recorde que divide com “The Black Beast”.

Mas isso não acontecerá se McGregor tiver alguma opinião sobre o assunto.

Um ex-campeão do UFC em duas divisões que detém oito nocautes no UFC aos 34 anos, McGregor está de olho em roubar o recorde para si mesmo antes de sua corrida terminar.

Matt Brown, aos 42 anos, agora detém o maior nocaute dentro do UFC com 13 nocautes. Ele e “The Beast” Lewis estão empatados. Detenho 8 nocautes dentro do UFC atualmente, aos 34 anos.

Estou recebendo este registro. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 14 de maio de 2023

McGregor tem algum trabalho a fazer. O irlandês compilou sete de seus oito nocautes durante seus primeiros quatro anos sob o guarda-chuva do UFC, de 2013 a 2016, mas tem apenas um desde então – um nocaute em 2020 sobre Donald Cerrone, que também é a vitória mais recente de McGregor.

Espera-se que McGregor retorne contra Michael Chandler em algum momento de 2023, após a exibição de O lutador final 31embora uma data ainda não tenha sido definida.

Brown, por outro lado, tem sido uma presença muito mais consistente no UFC ao longo de seus 15 anos na promoção. E ele tinha uma resposta simples para a promessa de McGregor.

“Vou lutar com você por isso”, tuitou Brown.

Brown também lançou um desafio em tom de brincadeira para Lewis, chamando o gigante peso-pesado de 265 libras para uma batalha em que o vencedor leva tudo pelo recorde de nocaute.

Eu vs Derrick Lewis para o registro. Eu estou dentro. Não sei como diabos eu faço isso, mas estou disposto a tentar! https://t.co/f9PI3mmIrf — Matt Brown (@IamTheImmortal) 14 de maio de 2023

