Conor McGregor: UFC não protestou contra aparição no BKFC 41

Quando Conor McGregor apareceu do nada no BKFC 41, muitos observadores experientes de esportes de combate esperavam que ele recebesse um telefonema irritado do UFC. Afinal, o líder do setor não gosta de co-promoção, muito menos emprestar sua maior estrela para uma plataforma da qual não se beneficia diretamente.

Depois que McGregor enfrentou o headliner do BKFC 41, Mike Perry, e colocou o cinturão do BKFC no ombro, o presidente do BKFC, David Feldman, revelou que o ex-campeão de duas divisões esperava ouvir sobre isso de seu promotor.

Mas esse não foi o caso, disse McGregor em uma entrevista recente com Ariel Helwani.

“Não sei [if the UFC was mad]”, disse McGregor. “Ninguém disse nada. O UFC é onde está, não importa o quê. Não há nada acima do UFC, e não há nada que jamais existirá, e essa é a verdade. Então, tenho certeza de que eles não tiveram nenhum problema.”

O presidente do UFC, Dana White, disse isso apesar da publicidade gratuita dada a um competidor – embora um competidor distante, distante – quando perguntado sobre a aparência de McGregor.

Se McGregor não estivesse sob contrato, ele disse que definitivamente faria uma luta sem luvas.

“Eu faria isso”, disse McGregor. “Sim, eu faria isso e ficaria feliz em fazê-lo. É difícil conseguir uma luta chata e, na verdade, é quase impossível que uma luta chata aconteça, e vou te dizer o porquê – nenhuma outra disciplina ou esporte pode dizer que há zero por cento de chance de ter uma luta chata. .

“O boxe pode ser uma festa da soneca, o MMA pode ser uma festa da soneca – não há chance de uma luta chata com os nós dos dedos nus, porque mesmo que seja apenas uma luta de jab para frente e para trás, até mesmo um jab racha a pele. Assim, a divisão da pele causa pânico no ringue, e a multidão sobe, e não há chance de uma luta chata. Então é interessante. Eu estaria pronto para isso, com certeza. Por que não?”

Perry aproveitou perfeitamente o momento ao pedir uma encarada com McGregor, que acabou obedecendo. A estrela irlandesa disse que estava preparado para qualquer coisa, mas estava feliz que as coisas não deram errado.

“Eu não sabia como isso iria acontecer”, disse McGregor. “Você se conhece, poderia ter acontecido de qualquer maneira. Eu estaria pronto. Jogo limpo para ele.

O co-headliner do BKFC 41, Eddie Alvarez, deu a McGregor um reconhecimento no ringue quando ele acertou um uppercut que seu ex-adversário pediu contra Chad Mendes. Alvarez mais tarde brincou que a ajuda era para Mendes, mas McGregor disse que apoiava os dois lutadores.

“Eu lutei com os dois rapazes, e quando você luta contra alguém, você ganha respeito depois de uma batida”, disse ele. “Você estava perguntando quem eu estava treinando – na verdade, eu estava ajudando os dois. Chad, eu sabia o que ia acontecer. Achei Chad, muito mais poderoso, muito mais explosivo. Eu pensei que Eddie, um pouco mais difícil. … Eddie é durão filho da puta também, e ele também entra nesse modo. Eu o vi onde ele não sabe o que está acontecendo. Você bate nele e ele entra no modo zumbi ou no modo robo, tipo Nate [Diaz]mas de uma forma diferente.

“Então eu senti que Mendes iria machucá-lo e derrubá-lo, mas Eddie, ele vai voltar, ele vai se levantar, e então ele vai para aquele modo e começa a levar a melhor sobre ele e quebra ele para baixo, e isso é exatamente o que aconteceu. Então eu estava meio encurralado, mas na minha cabeça, eu estava dizendo, ‘Espero… que eles os tirem em segurança’. Eu gostei.”

Abaixo está a entrevista completa de Helwani.