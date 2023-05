Consequence quer respostas do Rock HOF após Tribe Called Quest’s 2nd Snob

Reproduzir conteúdo de vídeo



Consequência está chateado com a segunda rejeição consecutiva de A Tribe Called Quest do Rock and Roll Hall of Fame, e diz que ele e o grupo não serão desrespeitados pela terceira vez!!!

TMZ Hip-Hop alcançou Cons terça-feira enquanto ele estava do lado de fora do famoso mural ATCQ em Queens, NY … no terreno do grupo Linden Boulevard.

O rapper veterano reconheceu os mais novos nomeados – incluindo um Missy Elliott que fez história – mas criticou o comitê HOF por embaraçar o legado do grupo, e parece sentir que há um pouco de isca racial em jogo … com ATCQ pendurado no anzol.

Contras também fizeram exceção com Painel publicitário que Tribe precisa fazer um alarido maior para obter a base de votos do comitê e principalmente branca do comitê.

Sempre o jogador da equipe, Cons nos diz que está disposto a liderar qualquer campanha pública necessária para garantir o aceno do Rock Hall e irá lutar por seu primo Cotonete e o atrasado Phife Dawg qualquer dia do ano.