Consulte o Calendário de Vencimento do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) por Estado

O que é o CRLV e quem precisa pagar?

Primeiramente, o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, mais conhecido pela sigla CRLV, é um documento que comprova que o veículo em questão está devidamente registrado e licenciado para circular nas vias públicas do Brasil.

O CRLV é emitido pelo Departamento Estadual de Trânsito, o Detran, de cada estado e é de extrema importância para a segurança e legalidade do veículo.

Dessa forma, todos os proprietários de veículos automotores terrestres precisam pagar o CRLV. O pagamento é anual e obrigatório e deve ser realizado com o pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). É importante ficar atento ao calendário de pagamentos de cada estado e não deixar de realizar o pagamento no prazo que estipulam, caso contrário, o veículo ficará irregular.

Qual a importância do CRLV?

O CRLV é um documento muito importante, caso o agente de trânsito verifique-o, ele comprova que o veículo está em situação legal e apto para circular nas vias públicas. Além disso, o CRLV também contém informações sobre o veículo, como modelo, placa, cor, número do chassi, entre outras.

Vale destacar que o CRLV não é o mesmo que a Carteira Nacional de Habilitação, pois a CNH é um documento que comprova que o motorista está habilitado para dirigir e é obrigatório para todos os condutores. Já o CRLV é obrigatório apenas para os proprietários de veículos.

Por isso, é fundamental que todo proprietário de veículo esteja em dia com o pagamento do CRLV. Além de ser uma obrigação legal, também é essencial para a segurança do veículo e seus ocupantes.

O valor do CRLV varia conforme a categoria do veículo, renovado anualmente.

Veja o calendário de pagamento do CRLV por estado



Agora que você já sabe o que é o CRLV e qual é sua importância, é hora de saber qual é o calendário de pagamento por estado, por ser essencial que os proprietários estejam cientes deste calendário de pagamento, a fim de evitar atrasos e a aplicação de penalidades. O calendário de pagamento é definido por cada Detran estadual e pode variar de um estado para outro.

São Paulo

Para o estado de São Paulo, por exemplo, o calendário de pagamento do CRLV se determina pelo final da placa do veículo. Assim, em abril, se paga os veículos com final de placa 1 e 2, em maio com final de placa 3 e 4, em junho com final de placa 5 e 6, em julho com final de placa 7 e 8 e em agosto com final de placa 9 e 0.

Minas Gerais

No estado de Minas Gerais, o calendário de pagamento do CRLV se define pelo último dígito do número do Renavam. Assim, em abril, se paga os veículos com o último dígito do Renavam sendo 1 ou 2, em maio com o último dígito sendo 3 ou 4, em junho com o último dígito sendo 5 ou 6, em julho com o último dígito sendo 7 ou 8 e em agosto com o último dígito sendo 9 ou 0.

Rio de Janeiro

Já no estado do Rio de Janeiro, o calendário de pagamento do CRLV segue um cronograma mensal, com base na data de vencimento do licenciamento do veículo. Assim, em abril se paga os veículos com vencimento em maio, em maio se paga os veículos com vencimento em junho, em junho se paga os veículos com vencimento em julho, e assim por diante.

Outros estados

Em alguns estados, como Paraná e Bahia, o calendário de pagamento do CRLV é em conjunto com o IPVA. Dessa forma, os proprietários de veículos devem ficar atentos às datas de vencimento tanto do CRLV quanto do IPVA.

Conclusão

Primeiramente deve verificar a data, para se planejar para o pagamento, e não arriscar andar com o veículo com o CRLV vencido

Em todos os estados, o pagamento do CRLV pode realizar em agências bancárias, caixas eletrônicos, internet banking e em alguns estados também em casas lotéricas.

Agora que você já sabe o calendário de pagamento do CRLV por estado. Fique de olho nas datas para não enfrentar as consequências do não pagamento do tributo!