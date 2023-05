Contratação de Educação Wiser Presencial e Remota

A Wiser Educação, uma hub de Edtechs que, há 28 anos, por meio da educação e tecnologia visa melhorar a empregabilidade e mudar vidas através do conhecimento, está contratando profissionais no mercado. Sendo assim, caso você esteja em busca de uma recolocação, veja a lista de vagas abaixo:

Analista Editorial Pleno – São Paulo – SP – Efetivo;

Assessor Comercial – Presencial – São Paulo – SP;

Assessor Comercial – Presencial São Paulo – Diretora Keila Apelfeld – São Paulo – SP – Efetivo;

Assessor Comercial – Presencial São Paulo – Diretora Luanna Mandu – São Paulo – Efetivo;

Assistente de Atendimento JR – Treinamento e Qualidade – Curitiba e Remoto -PR – Efetivo;

Auxiliar de Atendimento ao Aluno – Região Metropolitana – Curitiba e Remoto – PR;

Auxiliar de Atendimento – Inside Sales (Home Office) -Curitiba e Remoto – PR;

Instrutor de Idiomas (Inglês) – Curitiba e Remoto – Banco de talentos;

Redator (a) Pleno – Curitiba – PR e Remoto – Efetivo.

Mais sobre a Wiser Educação

Contando um pouco mais sobre a Wiser Educação, é válido frisar que ter ousadia para transformar o futuro através da educação é a essência da holding há mais de 25 anos. Isto é, estamos falando da Edtech dona das marcas Wise Up, Wise Up Online, Wiser Sales Platform, Number One, Meu Sucesso, Power House, Buzz e Conquer.

Além disso, presente em mais de 85 países, sua visão é se tornar a maior e melhor plataforma Edtech de conteúdo proprietário focado em educação profissionalizante e complementar.

Como se inscrever?

Para se inscrever em uma das vagas da Wiser Educação, é preciso acessar esse link para ir à página do 123empregos. Por lá, tudo o que você tem que fazer é só consultar os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.



