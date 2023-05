Contratação de Geossistemas para Diversos Setores.

A Imagem Geossistemas, companhia responsável por ajudar empresas e governos a dominarem o poder dos dados, entendendo padrões, realizando análises, simulando cenários e trazendo respostas aos grandes desafios dos negócios e da sociedade, para que construam um futuro de sucesso e liderança, está com vagas abertas.

Confira quais são os cargos disponíveis:

Gerente de Marketing Produtos e Verticais I – São José dos Campos – SP e Remoto – Efetivo;

Executivo de Negócios II – – São José dos Campos – SP e Remoto – Efetivo;

Analista de Dados Pleno – São José dos Campos – SP – Efetivo;

Analista de Marketing Desenvolvimento de Negócios – São José dos Campos – SP e Remoto;

Analista de Marketing Produtos e Verticais – São José dos Campos – SP e Remoto;

Analista de Sistemas Pleno (Soluções) – São José dos Campos – SP e Remoto;

Analista de Sucesso do Cliente (Soluções) – São José dos Campos – SP e Remoto;

Desenvolvedor Sênior (Soluções) – São José dos Campos – SP e Remoto;

Especialista de Marketing Produtos e Verticais – Brasília – DF e Remoto;

Estagiário para área comercial – São José dos Campos – SP

Executivo de Negócios Estratégicos-Atuação com Licitações – São José dos Campos – SP e Remoto;

Facilitador Designer Sênior – São José dos Campos – SP – Efetivo;

Gerente de Negócios I – São José dos Campos – SP e Remoto – Efetivo;

Gerente de Projetos (Soluções) – São José dos Campos – SP – Efetivo.

Mais sobre a Imagem Geossistemas

Sobre a empresa, é interessante frisar que a Imagem Geossistemas é uma empresa multidisciplinar e conta com profissionais capazes de atuar nos vários segmentos de mercado – como Agronegócio, Commercial, Elétrica, Mineração, Óleo e Gás, Recursos Naturais, Saneamento, Telecom, Utilities; e também nas três esferas do Setor Público – Federal, Estadual e Municipal.

Como se inscrever?

Para se inscrever em uma das vagas da Imagem Geossistemas, é preciso acessar esse link para ir à página do 123empregos. Na plataforma, é só consultar todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

