Contratação de Profissionais da SolarGrid no Rio de Janeiro

A SolarGrid, companhia que oferece serviço completo de sistemas de geração de energia solar para geração distribuída (sistemas conectados à rede), está em busca de novos funcionários para compor seu time. Desse modo, antes de falar mais sobre a empresa, veja quais são os cargos abertos:

Analista de Backoffice – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Analista de Backoffice Operações – Rio de Janeiro – RJ – Pessoa jurídica;

Analista de Conexão – Rio de Janeiro – RJ – Pessoa jurídica;

Analista de M&A e Captações – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Analista de PMO I – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Auxiliar de Almoxarifado – São João da Barra – RJ – Efetivo;

Auxiliar de Almoxarifado – Sapucaia – RJ – Efetivo;

Auxiliar de departamento pessoal – Itaqui – São João da Barra – RJ – Efetivo

Auxiliar de departamento pessoal – São João da Barra – RJ – Efetivo;

Auxiliar de departamento pessoal – São João da Barra – RJ – Efetivo; Auxiliar de departamento pessoal – Sapucaia – RJ – Efetivo;

Auxiliar em Elétrica – RJ e SP – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Estagiário de comissionamento – Trabalho Remoto – Estágio;

Estagiário de Contabilidade – Rio de Janeiro – RJ – Estágio;

Estagiário de Engenharia – Rio de Janeiro – RJ – Estágio;

Estagiário de Engenharia – Sapucaia – RJ – Estágio;

Estágio Fundiário- Rio de Janeiro – RJ – Estágio;

Técnico em Elétrica – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo.

Mais sobre a SolarGrid

Sobre a SolarGrid, vale a pena destacar que a missão da empresa é ser a mais eficiente e confiável solução de energia solar do país e ajudar o Brasil a ter um papel protagonista na sustentabilidade do planeta. Além disso, desde 2014 atua no mercado de geração distribuída, e tem atualmente 60 MWp em operação e mais de 100 MWp em desenvolvimento.

Com sede na Gávea, no município do Rio de Janeiro, e um histórico de mais de 550 projetos executados, oferece uma solução completa para os clientes em praticamente todo território nacional. Isto é, não perca tempo e vá atrás dessa ótima oportunidade de recolocação no mercado.

Como se inscrever?

Agora que a lista de vagas já foi exposta, você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Na plataforma, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

