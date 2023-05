Contrate Pessoas para Diversas Funções

A Compart, agência especializada em trade marketing e soluções tecnológicas para gerenciamento de ações em campo, está contratando novos funcionários no estado de São Paulo. Isto é, caso esteja na busca por um novo emprego, vale a pena consultar a lista abaixo:

Analista de BI – São Paulo – SP – Análise de Sistema;

Supervisor de Merchandising – São Paulo – SP – Marketing;

Promotor de Vendas – Áudio e Vídeo / Linha Marrom – São Paulo – SP – Demonstrador;

Promotor – São Paulo – SP – Demonstrador / Promotor;

Promotor com Moto – São Paulo – SP – Demonstrador / Promotor;

Promotor de Vendas – Eletrodomésticos – Tangará da Serra – MT;

Repositor – Indaiatuba – SP – Distribuição, Recebimento e Expedição;

Promotor Técnico Comercial – São Paulo – SP – Demonstrador / Promotor;

Analista de Trade Marketing – Barueri – SP – Marketing;

Promotor Lider – São Paulo – SP;

Promotor de Merchandising – São Paulo – SP – Marketing;

Pintor Automotivo – Ribeirão Preto – SP – Pintura.

Mais sobre a Compart Marketing

Falando mais sobre a Compart, é interessante frisar que, no mercado desde 1995, planeja e executa ações com excelência, oferecendo a gestão dos projetos com foco em resultados e com o compromisso com o retorno dos investimentos aos seu clientes.

Além disso, garante grande eficiência em lançamentos de produtos, estratégias assertivas a fim de incrementar as vendas e expansão mercadológica, uma melhor experiência de compras pelo shopper no PDV, a correta exposição dos produtos, reduzindo rupturas e gerando visibilidade. Tudo isso através de sua experiente equipe de backoffice que utiliza a moderna ferramenta de gestão: o sistema de coleta de informações de campo Comptrade.

Como se candidatar?

Para se inscrever em uma das vagas da Compart, é preciso acessar esse link para ir à página do 123empregos. Na plataforma, é só consultar todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

