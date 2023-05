Controversa dieta de 22 dias de Beyoncé gera críticas

BA controversa dieta de eyonce foi questionada por vários especialistas, e até mesmo a Associação Britânica de Nutrição e Medicina do Estilo de Vida alertou que a dieta do famoso cantor pode ser perigosa.

Depois de dar à luz seus gêmeos, Beyoncé decidiu seguir um plano que a levou a perder 20 quilos depois de pesar mais de 100kg.

Essa dieta de Beyonce é baseada em um plano alimentar totalmente vegano de 22 dias, com uma variedade de receitas totalmente vegetais.

“Para atingir meu objetivo, estou me limitando a comer sem pão, sem carboidratos, sem açúcar, sem laticínios, sem carne, sem peixe, sem álcool e estou com fome!” Beyoncé disse.

Enquanto isso, a nutricionista Daniel O’Shaughnessy disse ao elnacional.cat que essa dieta pode ser perigosa devido a “deficiências nutricionais”, pois fornece apenas 1.400 calorias a um indivíduo, uma taxa baixa para a maioria das pessoas.

Os do mundo da nutrição têm aconselhado as pessoas a terem cuidado com as dietas seguidas por alguns celebridadesque pode não ser o melhor para todos.