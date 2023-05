Controvérsia como patrocinador de caridade de Damar Hamlin sob escrutínio

Buffalo Bills segurança Damar Hamlin ganhou as manchetes depois que seu patrocinador de caridade, Giving Back Fund, foi envolvido em polêmica.

A mencionada organização beneficente, que já trabalhou com atletas como Yao Ming, Ben Roethlisbergere Justin Timberlakeestá sob escrutínio devido a uma rixa interna centrada em CEO e fundador Marc Pollick.

“Uma rara olhada por trás de sua cortina brilhante revela uma organização em conflito e aquém de sua excelente reputação”, escreveu o escritor do Sportico Daniel Libit revelado.

“Recentemente, isso incluiu um desentendimento entre o GBF e seu advogado externo de longa data, a renúncia de vários membros do conselho e uma denúncia de um funcionário atual sobre o fundador e CEO do GBF. Marc Pollick-a principal fonte de descontentamento.”

No entanto, o Sportico partilhou um comunicado emitido pela Pollickque deixou claro que a instituição de caridade tem operado com integridade.

“Sempre buscaremos melhorar, mas posso compartilhar inequivocamente que esta organização opera com integridade e compaixão e realmente tornou o mundo um lugar melhor”, disse. Pollick disse.

“Sei que uma organização que está indo bem não é necessariamente a notícia que você procura, mas é a nossa notícia e estamos muito orgulhosos dela.”

No entanto, o Sportico afirma que suas fontes contaram à publicação uma história totalmente diferente.

“Mas essa não é a história completa que emerge de entrevistas com dezenas de fontes – incluindo clientes, doadores, contratados, membros do conselho e 24 ex-funcionários do GBF – bem como uma revisão de centenas de páginas de documentos internos”, disse. ele gosta adicionado.

“Coletivamente, eles retratam uma organização lutando para realizar funções básicas de supervisão e contabilidade, e mergulhada no medo de seu líder.”