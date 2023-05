Controvérsia do empréstimo PPP de Tom Brady gera indignação entre os fãs

Tom Bradyantigo NFLquarterback, está nas manchetes mais uma vez, mas desta vez não é por seu desempenho em campo. Apenas dois meses depois de se aposentar do NFLele agora enfrenta uma grande polêmica envolvendo o $ 960.000Programa de Proteção ao Salário (PPP) empréstimo que ele supostamente usou indevidamente para comprar um de seus iates.

A polêmica começou quando Erica Marshum membro de Joe Bidencampanha eleitoral e apoiador do Partido Democráticopostou um tweet questionando se Tom Brady seria obrigado a devolver o PPP empréstimo que ele supostamente usou indevidamente. O tweet recebeu uma quantidade surpreendente de respostas positivas dos fãs, com muitos acreditando que Brady deveria pagar o empréstimo, especialmente porque ele poderia pagar.

Porém, também houve quem defendesse o ex-zagueiro, apontando que ele já havia devolvido o empréstimo PPP antes de comprar o iate com seu próprio dinheiro.

Mas a questão permanece: Tom Brady realmente solicitou o empréstimo do PPP e o usou para comprar um iate? A resposta é sim. Em 2020, Brady solicitou um empréstimo PPP no valor de $ 960.855 para manter sua marca de bem-estar, TB12flutuando durante o Pandemia do covid-19. Apesar de sua vasta riqueza, ele ainda solicitou o empréstimo destinado a ajudar pequenas empresas afetadas pela pandemia.

Depois de ganhar o Super Bowl LVBrady comprou um fio 55S valor do iate $ 2 milhõese mais tarde um Fio 77 iate para $ 6 milhõesonde o Tampa Bay Buccaneers organizou seu desfile de vitória. Isso levantou as sobrancelhas, especialmente porque ele já havia recebido um empréstimo do PPP destinado a ajudar pequenas empresas a se manterem à tona.

Patrimônio líquido e futuro de Tom Brady na transmissão

Falando em riqueza, Tom Bradyo patrimônio líquido da empresa em 2023 é impressionante $ 525 milhõescom US$ 333 milhões vindo de suas conquistas em campo e o resto de seus endossos e empreendimentos comerciais. Ele endossou empresas como Under Armour, Hertz, T-Mobile, Metrô, e FTXque contribuíram para sua vasta riqueza.

Curiosamente, no próximo ano, Brady iniciará sua analista da NFL passagem em Raposaque se diz ser um contrato de 10 anos no valor de $ 375 milhões – o mais lucrativo da história do sportscasting. No entanto, há rumores de que ele pode desistir antes mesmo de convocar um único jogo devido à sua relutância em viajar, embora viaje em aviões particulares.

Concluindo, enquanto o desempenho de Tom Brady em campo é lendáriosua recente polêmica envolvendo o empréstimo do PPP e a compra do iate colocou um dente em sua reputação impecável. Só o tempo dirá como isso afetará seu legado e imagem pública, mas, por enquanto, o ex-zagueiro continua sendo uma das figuras mais icônicas do mundo dos esportes.