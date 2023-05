Controvérsia sobre o ajuste do relógio da última posse de bola em Heat x Celtics

MOs fãs do iami Heat estão extremamente chateados com a forma como o jogo 6 de sua série contra o celtas de Boston terminou, já que a derrota devolve a vantagem de jogar em casa Boston depois que a vantagem de 3 a 0 na série parecia intransponível.

Alguns fãs estão alegando que houve um suposto ajuste do relógio no final do jogo. Basicamente, eles alegam que 0,9 de segundo foi adicionado ao relógio, que Boston aproveitou para conseguir Derrick White‘s dica fora antes da campainha.

Shakira torce por seu time favorito da NBA, o Miami Heat, na final da Conferência Leste contra o Celtics

O que aconteceu com o relógio no final de Miami x Boston?

Tudo começou com Al Horfordestá errado Jimmy Butler. A sinalização da falta ocorreu, segundo os torcedores revoltados, entre 2,4 e 2,1 segundos antes do final do jogo, embora seja difícil ver com clareza o que aconteceu.

O relógio da TV parou em 2.1 mas, quando o celtas colocar a bola em jogo, após os três lances livres marcados por Mordomoeles o fizeram faltando exatos 3,0 segundos, como mostram as imagens.

Isso é 0,9 segundos a mais do que o tempo com o qual Horfordestá errado Mordomo ocorreu, de acordo com o relógio da TV.

Se faltassem apenas 2,1 ou 2,4 segundos, Branco não teria aquele 0,3 para sua tacada de vitória.

Em condições normais, é uma jogada quase sem repercussão, mas a adição facilitou uma cesta que pode mudar completamente os playoffs e talvez o destino do campeonato da NBA.

Miamioficialmente, não informou se fará algo a respeito, embora não tenha chances de êxito em nenhum tipo de recurso.

No momento, a versão oficial dos eventos ainda não foi divulgada pela NBA e pelos oficiais em quadra.