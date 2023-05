Convocação de Beneficiários para Atualização de Dados em Cidade X

A Secretaria Municipal da Saúde de Salvador convocou os moradores da cidade, beneficiários do Bolsa Família, para que realizem o acompanhamento de alguns cuidados básicos que são necessários para a manutenção do benefício. Sendo assim, aqueles que não comparecerem poderão ter os pagamentos suspensos.

Dentre os acompanhamentos de saúde do Bolsa Família podem ser citados os casos das grávidas, que devem apresentar a caderneta de gestante, assim como a carteira de vacinação das crianças. Também é obrigatório apresentação de documento com foto e cartão do programa.

A ação da Secretaria Municipal da Saúde de Salvador vai até o dia 30 de junho. Além disso, o acompanhamento pode ser realizado em qualquer posto de saúde da cidade, no horário das 8h às 17h, sem a necessidade de agendamento.

De acordo com a secretaria, a cidade de Salvador possui atualmente 310.681 beneficiários do Bolsa Família que estão aptos para realizar os acompanhamentos de saúde. Esses acompanhamentos são feitos pois o programa possui algumas condições para as pessoas inscritas, que fazem parte de suas diretrizes.

Sendo assim, essas condições estão relacionadas com a realização do pré-natal em gestantes, estado nutricional de mulheres em idade fértil, atualização da carteira de vacinas e estado nutricional de crianças menores de 7 anos.

Através dessa estratégia, o Governo Federal consegue identificar mais facilmente as principais situações de vulnerabilidade das famílias de baixa renda que recebem o Bolsa Família. Com isso, fica mais fácil desenvolver políticas públicas que atendam a essas necessidades.

Bolsa Família em 2023

O Bolsa Família foi reformulado neste ano de 2023, após ter sido substituído pelo Auxílio Brasil durante o governo de Jair Bolsonaro. Sendo assim, o novo formato do programa foi lançado em março, trazendo várias mudanças, como a alteração na linha da pobreza e pagamentos adicionais para certas famílias.

Além disso, segundo dados do governo, mais de um milhão de famílias foram incluídas no programa, desde sua reformulação.

Dentre as principais novidades apresentadas pelo Governo Lula está o valor mínimo do Bolsa Família, que está em R$ 600, e foi considerado de extrema importância entre as famílias que fazem parte do programa social.

Ademais, o Governo Federal também implementou pagamentos adicionais para certos beneficiários, segundo alguns requisitos. Nesse sentido, existe a possibilidade de pagamento extra para famílias com filhos de 0 a 18 anos (incompletos), assim como para aquelas com gestantes em sua composição.

Desta maneira, famílias beneficiárias do Bolsa Família com filhos de 0 a 6 anos de idade recebem um pagamento adicional de R$ 150 para cada criança nesta condição. Esse pagamento adicional está ocorrendo desde o mês de março.

Famílias que possuem gestantes e filhos de 7 a 18 anos (incompletos) estarão aptas a receber uma parcela extra de R$ 50 do Bolsa Família. No entanto, esse pagamento adicional só irá começar a partir do mês de junho.

Durante abril também ocorreu um “pente fino” do governo nos cadastros do Bolsa Família. Na ocasião, cerca de 1,2 milhão de cadastros unipessoais foram bloqueados no CadÚnico, e se exigiu um recadastramento.



Isso ocorreu pois o número de pessoas que diziam morar sozinhas, e participavam do programa, estava muito acima do normal, o que gerou suspeitas de fraude.