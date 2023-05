Copa del Rey: Vinícius envolvido em tudo: assistências, protestos, discussões, insultos

Vinícius Júnior esteve envolvido em tudo na final da Copa del Rey: o bom, o ruim e o feio. O brasileiro foi o centro das atenções de forma típica.

Indiscutivelmente o jogador mais talentoso do estádio, havia um burburinho de expectativa toda vez que o número 20 do Real Madrid pegava a bola. Ele era um fio elétrico e parecia capaz de fazer algo acontecer num piscar de olhos.

Sua habilidade de drible e capacidade de ultrapassar os jogadores desempenharam um papel fundamental em dois gols, mas não foi apenas o futebol que chamou a atenção.

Argumentos e insultos

Vinicius foi avisado uma e outra vez por Carlos Ancelotti e outros para se concentrar em seu futebol e não se envolver com outras distrações e bobagens.

Os jogadores rivais sabem que devem tentar provocá-lo, mas às vezes ele também procura argumentos.

Múltiplos confrontos com saúde jogadores valeram a Vini um cartão amarelo no primeiro tempo e as coisas quase borbulharam com altercações no túnel no intervalo. Lucas Vasquez foi quem se separou Vini e Chimy Ávila.

Enquanto isso, os elementos mais desagradáveis ​​vinham das arquibancadas com cânticos como “die Vinicius” ou “Vinicius son of ab ****” chovendo dos torcedores dos Rojillos.