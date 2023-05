Corgi de novo com as previsões das Finais da Conferência, acerta no Nuggets vencendo o Lakers

A corgi com algumas habilidades incríveis de tiro tomou conta da mídia social durante o Eliminatórias da NBA de 2023 e está mais uma vez viralizando com suas previsões para as Finais da Conferência, já acertando no Denver Nuggets derrotando o Los Angeles Lakers no jogo 1.

O corgi, apelidado Steph Furry e mamba fofatem 1,4 milhão de seguidores no TikTok [@aircorg]. Sua previsão do Golden State Warriors derrotar o Lakers em sete jogos foi errado, mas é o vídeo mais visto na conta do cachorro com 9,5 milhões de visualizações.

Nostradamus Corgi está de volta: aqui estão as escolhas do AirCorg para as finais da conferência da NBATK/@aircorg

Na verdade, a maioria das previsões do cão durante os playoffs da NBA foram erradas, acertando apenas um punhado de jogos. As suposições consistem em qual cesta Steph Furry marca em cada jogo.

O que tornou o corgi viral foi que ele previu corretamente o vencedor dos primeiros cinco jogos em Lakers x Warriors, mas o Golden State não conseguiu se recuperar de um déficit de 3-1 na série como a previsão.

Mais uma vez, o corgi teve um bom começo em sua previsão para as finais da Conferência Oeste, já que o Denver agora venceu por 1 a 0 depois de vencer o LA na noite de terça-feira. O cachorro acabou “prevendo” que o Nuggets venceria em seis jogos.

Corgi prevê derrota do Heat para o Celtics

Os fãs do Lakers já superaram o corgi e quase se tornaram o primeiro cachorro a ser cancelado nas redes sociais.

Os fãs do Heat estão tirando o chapéu do fato de que o cachorro raramente está correto e agora acreditam que o Miami vencerá o celtas de Boston.

A previsão do cachorro para as finais da Conferência Leste mostra Boston vencendo em sete, começando com uma vitória no jogo 1.

O jogo 1 entre o Heat e o Celtics começa na noite de quarta-feira às 17:30 PT do TD Garden.