Coroação do rei Charles: o príncipe Louis rouba o dia com suas travessuras

Mtodos os fãs reais se viram prestando mais atenção a pouco Príncipe Louis e suas travessuras na coroação do que com o próprio novo rei.

A coroação de Rei Carlos III ocorreu em Abadia de westminster na hora do almoço de sábado em Londres e os olhos de milhões em todo o mundo estavam voltados para cada membro da realeza.

Enquanto Charles era o centro das atenções, com muitos também ansiosos para ver o que Príncipe André e Príncipe Harry estávamos fazendo, na verdade era Príncipe Louis que muitos acabaram focando e falando.

O menino de cinco anos logo pareceu entediado com a duração da cerimônia. Presente ao lado de seus pais, Príncipe William e Kate Middletonassim como sua irmã mais velha, a princesa Charlotte, o membro mais novo da família galesa parecia que preferia estar em qualquer outro lugar.

Os fotógrafos presentes na ocasião não perderam nenhuma das travessuras do Príncipe, sejam caretas, olhares maliciosos ou gestos. No início da cerimônia, o filho mais novo do Príncipe e Princesa de Gales pôde contar com a irmã mais velha que, levando a sério seu papel, o ajudou a canalizar sua energia.

Mais tarde, os membros activos da Família Real reuniram-se na varanda da Palácio de Buckingham para saudar o povo britânico. Outra vez, Príncipe Louis deu rédea solta à sua espontaneidade. Estas imagens são reminiscentes daquelas capturadas durante Jubileu de Elizabeth II em junho de 2022.